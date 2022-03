Baxi Manresa-Unicaja, play off de cuartos de final de la BCL

El Unicaja ya sabe el reto que tiene por delante si quiere estar el primer fin de semana del mes de mayo en la Final Four de Bilbao. El sorteo de los cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL) ha determinado que el Unicaja se mida al Baxi Manresa en una eliminatoria al mejor de 3 partidos en el que el primer choque se jugará en pista manresana, el segundo se jugará en el Martín Carpena y si es necesario un tercer choque de desempate se disputaría, de nuevo, en la cancha del Nou Congost.

El Unicaja accedía a este sorteo de cuartos de final en el bombo 2 después de perder en el último partido de la liguilla del Round 16 en Oostende la opción de acabar campeón de grupo y, por lo tanto, tener ventaja de pista. Cualquier rival que le podía tocar, Lenovo Tenerife, Baxi Manresa o Hapoel Holon, suponía un reto mayúsculo que definitivamente las "bolitas" han determinado que será ante el cuadro de Pedro Martínez.

El Baxi Manresa es un rival que mete miedo. Equipo revelación en la Liga Endesa, lo es también de la BCL, en la que ha sido campeón de grupo en la primera fase y campeón de grupo en el Round 16. Pedro Martínez tiene muy "enchufado" a su equipo, que sobre todo es intenso y da muy pocas opciones a sus rivales en el Nou Congost. La coqueta pista manresana estará llena a rebosar en la eliminatoria frente a los verdes, como ya lo estuvo en el último partido contra el Tofas Bursa, en el que se jugaban los catalanes acabar campeones del grupo y acceder a este sorteo en el bombo de los favoritos.

El equipo entrenado por Pedro Martínez lleva 12 partidos jugados esta temporada en la Basketball Champions League con un balance de 9 victorias y solo 3 derrotas.

El cuadro del Bagés tiene mucha presencia física bajo los aros, algo que no le viene nada bien al Unicaja, y además una línea exterior muy solvente en la que cualquiera puede ser decisivo. A priori parecía el rival más duro que podía tocarle al Unicaja en este sorteo de Bilbao y la suerte la verdad es que no ha acompañado. Eliminarles, con desventaja de campo, sería una "machada". Parece muy difícil, pero no es imposible.

La eliminatoria se jugará a lo largo de las tres primeras semanas del inminente mes de abril. El primer partido se jugará el martes 5 o el miércoles 6 de abril en cancha del rival. La semana siguiente, que coincide con Semana Santa, el Unicaja ejercerá de local el Martes Santo o el Miércoles Santo (12 o 13 de abril). En caso de que sea necesario que se juegue el tercer partido de desempate, sería el martes 19 o el miércoles 20 de abril, fuera de Málaga.

El resto de eliminatorias que ha deparado el sorteo de los cuartos de final de las que saldrán los nombres de los cuatro equipos que luchen por el título continental son Lenovo Tenerife-Tofas Bursa, Hapoel Holon-Estrasburgo y Cluj Napoca-Ludwisburg. El ganador del duelo Manresa-Unicaja se medirá en semifinales de la Final Four con el ganador del choque entre el Cluj y el Ludwisburg alemán.