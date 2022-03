Ibon Navarro: "La eliminatoria contra el Manresa será un reto máximo para nosotros"

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, habló este viernes minutos despuñés del sorteo de los cuartos de final de la Basketball Champions League, en el que el Unicaja ha quedado emparejado con el Baxi Manresa, en una cita al mejor de tres partidos en la que la ventaja de pista será para los del Bagés.

Respecto a esa eliminatoria contra los catalanes, Navarro comentó: "Cualquiera de los tres rivales que podía tocarnos hubiera sido complicado, pero el Baxi Manresa está jugando a un nivel extraordinario en la Liga Endesa y extraordinario en la Champions. Es un equipo que juega con un "flow" increíble, que le sale todo, que está con un nivel de confianza brutal...."

A pesar de que antes de jugar contra el Oostende, Navarro había dicho que quedar primero de grupo era "importante, pero no decisivo" y que incluso jugar el primer partido en casa no era tanta ventaja en una eliminatoria al mejor de tres partidos, esta vez cambió su discurso: "En caso de un tercer partido sería en su cancha y el Nou Congost aprieta muchísimo y resulta muy complicado, ya no ganar, jugar allí. Será un reto máximo para nosotros".

A pesar que por presupuesto e historia el Unicaja es muy superior a su rival, Navarro se quiso quitar presión: "Es verdad que los que vienen de hacer una competición excelente son ellos y los que necesitan mantenerla son ellos. Nosotros venimos de un poco más atrás, con los problemas que hemos podido tener, pero vamos con la misma ilusión que ellos. Está claro que es una competición en la que nos hace mucha ilusión llegar lo más lejos posible, pero a ellos también y por desgracia uno de ellos se quedará por el camino", aseguró.

De momento, eso sí, el duelo de cuartos contra los catalanes queda aparcado. "Esto es dentro de dos semanas. Antes tenemos 3 partidos muy complicados para nosotros y muy importantes. Cuando llegue la eliminatoria, hablaremos".