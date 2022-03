Pedro Martínez: "No queríamos al Unicaja, pero es lo que hay"

Pedro Martínez, entrenador del Baxi Manresa, se mostró resignado por el resultado del sorteo de los cuartos de final de la BCL que emparejó a su equipo con el Unicaja: "Llegados a este punto lo típico es decir que Unicaja es un muy buen equipo, que será muy difícil. Estamos en cuartos de final de una competición europea. Todos queríamos a otro, yo también, pero es lo que hay. Toca aceptarlo. Respeto máximo. Han fichado a tres titulares, Kravic, los dos americanos y el entrenador son nuevos respecto a cuando jugamos contra ellos en la primera vuelta. Dificultades máximas".

El técnico catalán asegura que la ilusión del club y de su plantilla es la de llegar a la cita final de Bilbao. "A nosotros nos hace mucha ilusión llegar a la Final Four, mucha, como club y también a los jugadores. Seguro que a ellos (a Unicaja) también les hace mucha ilusión, pero también quizás están algo más obligados por su historial. Intentaremos dar nuestro máximo. Ojalá podamos competir bien y si podemos eliminarlos ya sería fantástico. Pero claro, ellos pensarán lo mismo", apuntó Martínez.

Respecto al "factor cancha" que los catalanes tienen a favor en esta serie de cuartos, Martínez quiso restarle importancia. "No creo que lo sea. Jugar en casa está muy bien, sobre todo si ganas, porque puedes celebrarlo con tu gente, pero esto es baloncesto y no hay nada garantizado, porque si no, no sería deporte, sería otra cosa. Si no hacemos las cosas como las tenemos que hacer, por mucho que juegues en casa, no es suficiente. Y aunque las hagas bien, puedes perder. Esto es el deporte, hay mil ejemplos. Habrá que hacer las cosas lo mejor que podamos", finalizó el técnico del cuadro del Bagés.