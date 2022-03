El Unicaja gana el derbi al Betis y sigue su escalada en la clasificación

El Unicaja ganó este domingo el derbi andaluz al Betis 96-80 y se aleja de forma (casi) definitiva de la zona roja de la clasificación. Después de varias semanas de zozobra, con algunos mensajes demasiado apocalípticos en el entorno próximo, el equipo toma impulso en una clasificación difícil de leer, con varios partidos aplazados todavía, pero que ya da menos miedo.

La victoria de la semana pasada en la pista del Obradoiro y esta ante el Coosur Real Betis ponen ahora al equipo incluso más cerca de los de arriba que de los de abajo. Es verdad que las cuentas para soñar con el play off son muy rocambolescas, pero al menos estas dos victorias seguidas dan un respiro a entrenador, plantilla y afición. El miércoles visita el Bilbao Basket el Carpena en partido aplazado. Si ese día se vuelve a ganar... veremos qué discurso provoca en los del vaso medio vacío.

El derbi fue plácido para el Unicaja. Siempre llevaron los de Los Guindos el ritmo del partido ante un Betis que demostró en Málaga por qué es el colista de esta ACB. Los sevillanos están condenados a sufrir, algo que ya evita de forma casi decisiva este Unicaja en franca progresión. Y es que el Unicaja va dando pasos al frente. Es verdad que esta vez no era un rival muy exigente el que estaba al otro lado del parqué, pero el equipo no admite debate que juega ahora con mucho más criterio que hace un par de meses y compite también mucho mejor. Sin Jaime Fernández y sin Carlos Suárez (aunque el capitán casi no cuenta para el técnico vasco), el equipo tiró de fonde de armario para encontrar casi siempre un par de jugadores sobre el parqué que hicieron daño al rival.

El Unicaja fue siempre por delante en el partido. Arrancó con un 8-2 y dominó todo lo que pasaba en la cancha con cierta solvencia. Bien en el rebote, trabajando en defensa, muy pendiente de las líneas de pase y jugando con intensidad, llegó a ponerse 9 arriba ya en el primer cuarto, 13-4. Solo Evans, el mejor de los béticos, encontró huecos en la defensa cajista y pudo mantener a los suyos todavía relativamente cerca al final del primer cuarto, 21-15.

El Unicaja estiró más la diferencia en el arranque del segundo cuarto. Hasta 14 arriba se fueron los de Ibon Navarro, que empezaron a meter desde la línea de 3. Casimiro paró el partido, el colista lo intentó todo, pero el +10 del descanso, 44-34, fue el fiel reflejo de lo visto los primeros 20 minutos sobre la cancha de un Martín Carpena en el que el Unicaja fue mucho mejor que su rival.

Los béticos volvieron del intermedio con más intensidad. Wiley hizo daño en la pintura y el colista se vio más cerca que nunca, 46-41. Navarro "movió el árbol". Dio descanso a Alberto y apostó por Mooney en la dirección. Fueron los peores minutos en ataque de un Unicaja muy fallón, sin acierto, pero al menos activo en el rebote para con segundas opciones seguir por delante, 53-49. Ahí cambió el chip el equipo. Un par de canastas de Brizuela valieron para dar oxígeno, 59-51, a 3.18 del final del tercer cuarto. Monney ejerció de líder en la pista, movió bien el balón y también acertó en sus tiros (a pesar de algún lanzamiento innecesario). El partido entró en los 10 minutos finales con el Unicaja otra vez 14 arriba, 73-59.

El partido ya no tuvo historia. Solo saber hasta dónde iba a querer el Unicaja hacer sangre o hasta dónde iba el Betis a maquillar el marcador. Ambos entrenadores rotaron sus banquillos pensando en "guerras" futuras. Al final, después de un +25, 91-66, el bocinazo final dejó el marcador definitivo en 96-80. Buen trabajo y objetivo cumplido para el Unicaja, que este miércoles, otra vez en el Carpena, recupera el partido que tiene atrasado contra el Surne Bilbao Basket. Será otra historia.