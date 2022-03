Nueva cuenta atrás con Jaime Fernández

¿Jugará Jaime Fernández la eliminatoria de cuartos de final de la BCL contra el Baxi Manresa? Es la gran pregunta que estos días se hace el entorno cajista. No solo los aficionados, también el propio entrenador del equipo, Ibon Navarro, y el mismo jugador.

La cuenta atrás para su reaparición parece que ya es la definitiva. Ojalá. Jaime ha evolucionado estas últimas semanas bien de su problema en el sóleo y la mejor noticia a día de hoy es que no está descartado para el primer partido del play off europeo contra el Baxi Manresa, que se jugará la próxima semana, el martes 5 o el miércoles 6, en el Pabellón Nou Congost de la localidad catalana.

La verdad es que la lesión de Jaime ha sido un quebradero de cabeza desde casi el principio. El jugador sufrió el 2 de febrero una lesión en el sóleo de su pierna derecha en el partido europeo de la primera vuelta del Round 16 contra el Filou Oostende. Como se apuntó desde un principio, es un tipo de lesión muy complicada, que requiere de una recuperación perfecta para volver a competir sin que exista el más mínimo riesgo de reacaída.

La evolución del jugador internacional fue positiva las primeras semanas hasta el punto de que se puso el foco en la visita liguera del equipo a Las Palmas del pasado día 12 para el día de su ansiado regreso a las pistas. Los médicos y el jugador se habían puesto ese objetivo, pero las pruebas a las que se sometió Jaime Fernández justo en los días previos al viaje a Canarias dictaminaron que debía seguir al menos tres semanas más de baja, en el mejor de los casos.

Desde entonces, la recuperación se ha orientado a que Jaime pueda jugar lo antes posible en este inminente mes de abril, en el que el equipo se jugará el pase a la Final Four de Bilbao de la BCL en el play off al mejor de tres partidos contra el Manresa. No hay duda de que, salvo complicación no deseada, Jaime va a participar en alguno de esos partidos de cuartos de final, aunque el reto es que esté ya en el primero de la serie, el próximo martes 5 o miércoles 6, en fecha todavía por definirse de manera oficial por parte de la FIBA.

La nueva cuenta atrás de Jaime y los médicos está en marcha. Esta vez es de desear que sea la definitiva. La incorporación del madrileño daría una rotación exterior más muy importante a Ibon Navarro, que tendría otra opción de base y de escolta para su perímetro. Después de dos meses sin jugar, Fernández necesitará algo de tiempo para ponerse a punto, pero su calidad y su talento ofensivo son dos armas que Ibon Navarro (con el que todavía no ha coincidido ningún partido desde que el vasco es el primer técnico cajista) y el equipo esperan como agua de mayo.