Ibon Navarro: "En abril vamos a jugar con equipos de otra pelea"

Hoy tocó el turno en rueda de prensa para Ibon Navarro, en la previa del duro encuentro en La Fonteta de este domingo. Con la eliminatoria de BCL en el horizonte, el técnico verde aseguró que van a “pensar en el partido de Valencia únicamente”, contra un rival al que alabó: “Llevan todo el año con muchos problemas de lesiones y mostrando capacidad de superar problemas brutal”. Las tres victorias consecutivas han elevado la moral, pero el técnico prefiere tener los pies en el suelo. "En abril vamos a jugar con equipos de otra pelea. Si queremos estar en su pelea tenemos que ser capaces de ganarles a ellos", explicó

Estado físico

"Al margen de Jaime, Rubén sigue con el golpe en la rodilla. Seguro que nos ayudará en Valencia, aunque no estará al 100%. El resto, toco madera, están bien".

Jaime Fernández

"Es un poco pronto, aún no ha hecho ningún entrenamiento con el equipo. Quedan tres. Esta semana no va a entrenar, esperamos que pueda ser el lunes. Me parece precipitado para un encuentro como el del martes. Vamos a ver sus sensaciones, nos lo podríamos planear. Venimos de una experiencia mala por acelerar. Tenemos que ser un poco más cautos en esta ocasión".

Carga de partidos

"Los jugadores siempre prefieren jugar que entrenar. Las buenas sensaciones te dan más energía para el siguiente partido. Lo justo es tener un buen nivel de partidos y entrenamientos. Entre Valencia y Manresa no vamos a pasar por casa, es lo que hay. No hay que dale más vueltas. Hay que adaptarse y planificar bien las cosas. Si ganas habrá sido bueno, es tan evidente como esto".

Rotaciones

"No. Vamos a pensar en el partido del Valencia únicamente".

Rival

"Lo que más me preocupa es Valencia. Llevan todo el año con muchos problemas de lesiones y mostrando capacidad de superar problemas brutal. Las bajas le suponen un problema más. Son capaces de encontrar virtudes para subsanar esto. Ir a quintetos de mucho tamaño, rebote… gente muy grande. Te dificultan el tráfico del balón por dentro. El volumen de su defensa es muy grande. Lo contrario que nosotros, un perímetro más móvil y vertical. Seguro que encuentran la forma de parar nuestras virtudes y aumentas las suyas. Me parece admirable su manera de competir".

¿Play off?

"Solamente pienso en Valencia. Lo demás me parece que es una conversación para vuestros debates, para que escribáis, para que los aficionados se ilusionen. Hemos ganado tres partidos seguidos a equipos de nuestra pelea. En abril vamos a jugar con equipos de otra pelea. Si queremos estar en su pelea tenemos que ser capaces de ganarles a ellos. Si no, nos quedaremos en una posición cómoda. El próximo partido es un reto para nosotros, están haciendo una buena temporada, van a jugar los cuartos de Eurocup. Tenemos que hacer nuestro mejor partido".

Cameron Oliver

"Me parece que hizo un partidazo, y se lo dije a él. Cuando analizas el partido y ves como defendió… tiene mucho valor. Los primeros balones que toca es un pase y una asistencia. Se tira 5 ataque sin tocar un balón, el siguiente balón que toca se la tira… y la falla. No toca ni aro. Hay que entender un poco las cosas que pasan. Me parece espectacular que tenga ese nivel de autocrítica. En el último cuarto tiene la falta que le pitan en ataque, rigurosa. Cuando él no estuvo, Carlos y Tim hicieron un gran trabajo. Hizo muy buen partido defensivamente, le habíamos insistido".

13 jugadores

"Ver a Jaime jugar no puede ser un problema nunca. Hay que encontrar el momento en el que hacerlo. Lleva dos meses sin jugar. El equipo tiene una marcha que Jaime no tiene. No vamos a frenar, Jaime tiene que esprintar. Nos va a dar muchas cosas, pero tenemos que tener paciencia. Habrá que repartir los minutos, pero eso tiene que ser siempre una fortaleza".