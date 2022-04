Desde Manresa, Ibon Navarro ha hablado de la eliminatoria de cuartos de final de la BCL al mejor de tres partidos ante el Baxi Manresa que empieza este martes en el Nou Congost. Las sensaciones antes de la eliminatoria, un rival que está jugando muy bien, la energía y concentración que serán necesarias para sorprender en el primer encuentro.

Para el entrenador del Unicaja, el equipo afronta esta eliminatoria con paciencia: "Es un play off a tres partidos y está claro que el primero es importante. Hay que ganar un partido en el Nou Congost seguro, al menos hay que ganar uno, tenemos dos opciones y ésta es la primera. Hay poco margen de sorpresa, hay detalles pero no mucho margen. Es la primera oportunidad para nosotros, también para ellos y vamos a ver is la podemos aprovechar”.

Al jugarse en martes habrá poco margen de preparación tras jugar el domingo en Liga Endesa: "Para lo bueno y para lo malo Baxi Manresa no es un equipo que te requiera mucho a nivel técnico-táctico. No es ese el problema. Te exige más a nivel de concentración, de esfuerzo, de energía, de fortaleza mental, y la preparación va más enfocada a eso. Luego sí que hay pequeños detalles pero para preparar el partido es más una cuestión de concentración, de intensidad, de mantener energía, de controlar los niveles de frustración cuando ellos cojan una racha anotadora y agarrarte al partido lo máximo posible".

El rival es el equipo revelación en la Liga y en Europa: "Es uno de los equipos que está jugando mejor, tal vez con el Barça o el UCAM Murcia que son equipos constantes, muy regulares en su rendimiento pero el Baxi Manresa tiene algo que no tienen ellos y es una forma de jugar. Es el equipo con mayor número de posesiones de la Liga, anota el mayor número de puntos en segundas oportunidades tras rebote, es el equipo con más rebote de ataque de la liga española y de la europea... Es un equipo que si hay que definirlo, yo lo haría con la palabra energía. Hace muy buen baloncesto, con mucho ritmo, mucha velocidad… Si consigues igualar el nivel de energía, que se dice fácil pero es muy difícil hacerlo, puedes competir con ellos, si no es muy difícil".

Jugar el primer partido fuera de casa es una desventaja pero quizás pone menos presión, aunque para Navarro, “lo de la presión es una cuestión más del pasado. Ellos son el cuarto o quinto equipo de la Liga Endesa, nosotros no estamos entre los 8 primeros; ellos han quedado primeros de su grupo en la Champions, nosotros segundos del nuestro; ellos llevan una temporada fantástica, nosotros no tan buena como nos gustaría… Ellos sin duda son favoritos pero el primer partido siempre te da la oportunidad de recuperar el factor cancha. Si no, tienes la presión de sacar el partido en tu casa y venir a un definitivo aquí. Tenemos que intentar centrarnos en lo que hemos de hacer, en la cosas que tenemos que desarrollar durante los 40 minutos que nos van a permitir competir y no pensar tanto en el resultado, porque esto puede ser largo si vamos a tres partidos. Y llevarnos buenas sensaciones aquí, si es que no ganamos, puede ser bastante importante".

Sobre el esto físico de la plantilla, dijo que "Jaime Fernández va a entrenar, a Rubén Guerrero lo tenemos tocado de la rodilla, a Cameron le está dando guerra la rodilla, a ver si le podemos tener mañana aunque no será al cien por cien, y otros pequeños problemas de Darío o Alberto que no les impedirán estar en el partido".

Mentalmente el equipo está preparado para afrontar el reto: "Está claro que lo ideal sería que cuando acabe el partido seamos capaces de desconectar y reconectarnos para el partido de liga, pero lo que tenemos que hacer es disfrutar, disfrutar de un ambiente que va a haber aquí en el Nou Congost. Es un reto para nosotros enfrentarnos a un equipo con esa energía porque nosotros aspiramos a jugar un baloncesto como el que hacen ellos. Es el calendario que hay a estas alturas. Muchos equipos juegan entre semana bien porque tienen que recuperar partidos aplazados o porque empiezan los play off de las competiciones europeas y hay que adaptarse. Afortunadamente nosotros estamos aquí, a otros equipos les gustaría estar. A mí lo que me gustaría es que el equipo compitiera como lo está haciendo, que pasemos página del partido de Valencia donde creo que hicimos un partido serio, y tenemos que usar eso para aprender y estar más intensos en los últimos 2-3 segundos de cada posesión en defensa porque eso nos puede ayudar a ganar”.