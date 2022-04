Otra vez contra Pedro y Rafa Martínez

Hace ahora poco menos de 5 años que el Unicaja escribió el último gran capítulo deportivo de su historia. Fue la Eurocup de 2017, una competición en la que no era favorito y que ganó después de superar en el play off final al mejor de tres partidos, con desventaja de campo, al Valencia Basket, en una eliminatoria que ya siempre será inolvidable para la afición verde.

En aquel Valencia Basket estaban dos figuras muy importantes con las que el Unicaja se verá ahora otra vez las caras en el play off de cuartos de final de la Basketball Champions League. Y es que en este Baxi Manresa coinciden de nuevo el técnico Pedro Martínez y el veterano exterior Rafa Martínez. Contra ambos espera otro cruce también al mejor de tres partidos y también con desventaja de campo para los costasoleños, aunque esta vez no hay un título de por medio como en 2017, sino el pase a la Final Four de esta BCL 2021/2022.

Aquella Eurocup de 2017 fue un auténtico tobogán de emociones para el club cajista y para sus aficionados. El Unicaja de Joan Plaza había mantenido una línea muy irregular durante toda la temporada europea (parecido a lo que ha ocurrido esta campaña), lo que le obligó a encarar todos los cruces de play off con desventaja de campo.

En cuartos de final su rival fue el Bayer de Múnich de Sasha Djordjevic. Los alemanes ganaron el primer partido en su pista, pero luego el Unicaja igualó la serie en el segundo choque. Todo se decidió en un partido de desempate en Alemania, en el que los verdes culminaron la remontada ganando 69-74. Nemanja Nedovic (21 puntos) y Dejan Musli (16) fueron los máximos anotadores de los verdes aquella noche histórica.

El Unicaja accedió entonces a semifinales (no había Final Four como es el caso de esta BCL), donde midió fuerzas en otro play off al mejor de 3 partidos con el Lokomotiv Kuban ruso, y también con desventaja de campo para los malagueños. Los verdes acabaron con el Lokomotiv por la vía rápida (0-2). Y eso que el cuadro ruso era muy favorito en aquella serie.

El Unicaja se coló en la finalísima ante un Valencia Basket intratable en la competición e invencible en su Fonteta. El equipo de Pedro Martínez y de Rafa Martínez era muy favorito en las apuestas. El primer partido, la victoria se quedó en Valencia por 81-77. Los taronja viajaron a Málaga con la idea de sentenciar la final y convertirse en campeones de la Eurocup en el segundo encuentro. Pero en un gran partido del cuadro de Joan Plaza, apoyado por un Carpena volcado con los suyos, el Unicaja igualó la serie (79-71) en un día espectacular de Jamar Smith (24 puntos) y de Alen Omic (17).

«Fontetazo» en la Eurocup 17

La resolución final quedó para el tercer partido en Valencia. Un choque que ye está en la memoria histórica de la «marea verde» por una remontada increíble en el último cuarto ante un equipo de Pedro Martínez superado y en el que Rafa Martínez perdió los nervios en la pista en varias guerras de guerrillas.

Con 56-43 para los locales, llegó un apagón del Valencia Basket que desembocó en un parcial de 0-18. Con 58-61, Pedro Martínez ideó una jugada precisamente ara Rafa Martínez, que había sido el designado como responsable de anotar un triple que empatara el partido. El de Santpedor se levantó más allá de la línea y entonces apareció Jeff Brooks, brazo derecho completamente estirado, para poner un tapón que terminó valiendo un título europeo. La fiesta verde y morada sobre el parqué de La Fonteta justo después del bocinazo final será inolvidable para cualquier buen aficionado del Unicaja.

Eso es historia, pero seguro que ni el entrenador ni el jugador ahora en el Baxi Manresa habrán olvidado lo que pasó aquel día en la capital del Turia. Seguro que más de una vez han recordado cómo el Unicaja renació aquel día de sus cenizas y no se dio por vencido para, con todo en contra, proclamarse campeón continental en una Fonteta rendida al empuje final de los cajistas. Ahora, el Baxi Manresa, con esos dos mismos protagonistas, vuelve a ser favorito, vuelve a tener el factor pista y vuelve a parecer un rival casi «imposible» de superar. Pero, ¡ojo!, que la historia se puede repetir. Los verdes lo van a intentar.