La lucha por la Final Four de la BCL arranca en Manresa

A lo largo de una temporada, el Unicaja puede jugar una media de entre 50 y 60 partidos, entre unas competiciones y otras. Todos son importantes, es verdad, pero hay algunos que lo son más que otros. Este de esta noche en el Nou Congost de Manresa (20.30 horas) es de los que se pueden catalogar como «especiales». Es verdad que no hay un título en juego, que no es ni siquiera decisivo para el que gane ni tampoco letal para el que pierda. Pero en un play off al mejor de tres partidos como el que arranca hoy todo el mundo admite que el primer duelo de la serie es clave.

Los primeros 40 minutos del cruce entre Unicaja y Baxi Manresa por una plaza en la Final Four de la Basketball Champions League (BCL) ya están aquí. Sí, después de una temporada muy irregular, desesperante por momentos, los verdes están a dos victorias ¡¡solo dos victorias!! de jugar la Final a Cuatro continental. Un objetivo que daría por «más que bueno» ese controvertido trasvase del pasado verano desde el universo Euroliga/Eurocup a este territorio FIBA. Un cambio que se vendió como una operación estratégica y que colmaría el aspecto deportivo en el caso de lograr ese ansiado billete a Bilbao. Estamos ante un reto mayúsculo. El Unicaja llega a estos cuartos de final sin ventaja de campo y obligado a darle la vuelta a los pronósticos. El Baxi Manresa de Pedro Martínez, que lleva tres meses sin perder en casa, es favorito. El equipo catalán juega muy bien al baloncesto, tiene una plantilla muy compensada y para ganarles habrá que rozar la perfección. Nou Congost: Un fortín que hay que asaltar Son un equipazo, pero preocupa especialmente su cuarteto interior: Maye-Moneke-Bako-Sima. Por dentro, los del Bages tienen mucha artillería y ya se sabe que el Unicaja no anda muy sobrado de contundencia bajo los tableros. Pero no es solo su juego interior, es que por fuera son una amenaza continua con un perímetro de mucho talento con Dani Pérez, Sylvain Francisco, Thomasson o el veteranísimo Rafa Martínez, por poner algunos ejemplos. Los datos globales también asustan. Manresa es el mejor equipo de toda la BCL en puntos anotados por partido (85,3), el que más asistencias reparte (22,1) y más tiros libres anota (17,1). No queda ahí la cosa, ya que se trata del cuarto mejor en rebotes (38,8) y robos de balón (8,1) de la competición europea. Otro aspecto reseñable es su banquillo, ya que se trata del equipo cuya segunda unidad anota más puntos de toda la Basketball Champions League, con 41,2 tantos por encuentro, casi la mitad de los puntos anotados en total. El Unicaja afronta el partido sin Jaime Fernández. El madrileño va a jugar en esta serie contra el Manresa, pero no hoy. Es casi seguro (ojalá) que el martes que viene ya estará vestido de corto en la segunda entrega de la eliminatoria, pero en el partido de esta noche todavía no podrá ayudar a su compañeros. Ibon Navarro sí cuenta con sus otros 12 jugadores en perfecto estado de revista para jugarse los cuartos. El equipo necesitará la mejor versión de todos para competirle al cuadro catalán. Hay que impedir, sobre todo, que corran. Ellos a campo abierto no tienen rival. Hay que trabajar duro en el rebote y tratar de evitar canastas fáciles en su transición. Ahí puede estar una de las claves del partido y de la eliminatoria. La cita es a las 20.30 horas. El Unicaja tiene 40 minutos por delante para «liarla» en la BCL. Un triunfo hoy le dejaría a las mismísimas puertas de la Final Four. Parece complicado, pero el premio es tan goloso que hay que «morir en el intento.