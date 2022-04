La plantilla, en el punto de mira

La temporada 2021/2022 amenaza ruina en el Unicaja. Después de quedar fuera de la Copa del Rey de Granada, de coquetear con la zona de descenso a la Liga LEB Oro y de tener prácticamente imposible clasificarse para el play off por el título del próximo mes de mayo, el equipo está también contra las cuerdas en la única competición en la que todavía tiene margen de hacer algo importante: la Basketball Champions League. Los verdes rozan la eliminación en Europa tras su deshonrosa derrota del martes en la pista del Baxi Manresa, 86-63.

La ruina del equipo este curso es muy seria. La mala planificación del pasado verano ha obligado durante estas últimas semanas a cambiar jugadores e incluso al entrenador, pero los cromos nuevos en la pista y en el banquillo solo han servido para mejoras muy puntuales, sin poder eliminar el mal principal: una alarmante falta de competitividad, de intensidad y sobre todo de carácter cuando el equipo rival aprieta.

La derrota del martes en Manresa tardará en olvidarse. En un partido clave de la temporada, con medio billete en juego para la Final Four de Bilbao, el equipo mostró una desgana y una falta de competitividad impropia de un equipo profesional. Se puede perder, en Manresa y contra cualquiera, pero lo que no se puede es dar semejante imagen de desidia ante un rival, no lo olvidemos, con un tercio de presupuesto en lo económico, pero con el triple de huevos... o como se diga.

Jugadores en el ojo del huracán

La plantilla al completo sale de este partido muy tocada y en el punto de mira de una afición harta de lo que está sufriendo este curso con su equipo desde que en septiembre se alzó el telón competitivo. No hay casi ningún jugador que se salve estas últimas horas de las críticas emitidas por los aficionados a través de las redes sociales. Alberto Díaz, que siempre da la cara esté o no esté acertado; Carlos Suárez y Yannick Nzosa, que casi no tienen protagonismo; y en este último partido Jonathan Barreiro, que fue el más acertado y el que más lo intentó, son los pocos que se quedan al margen del desencanto general de la «marea verde» con los suyos.

El uno por uno del resto de la plantilla en el partido de Manresa es tétrico. Matt Mooney, por ejemplo, ha sufrido una regresión inexplicable en estas últimas semanas. Es verdad que no es un gran director de juego, pero el equipo, tras su llegada, tuvo un mayor equilibrio en su baloncesto y ha sido un refresco para Alberto desde el banquillo de cierta calidad. Hubo partidos, como en Fuenlabrada, en los que fue clave para el triunfo. Es cierto que se le nota su condición de novato en el básket FIBA, pero eso no sirve para perdonarle su 0/6 en tiros, sus faltas personales a destiempo ni esa sensación de estar permanentemente perdido sobre el parqué del Nou Congost.

Darío Brizuela fue una sombra de sí mismo el martes en la pista catalana. Un escolta internacional, que además es uno de los jugadores franquicia de esta plantilla, no puede cargarse de faltas personales «tontas», aportar tan pocos recursos en su juego de ataque y firmar un 1/9 en sus lanzamientos a canasta. Su -4 de valoración lo dice todo, aunque peores que sus números fue su sensación de verse superado por la defensa pegajosa de los jugadores rivales.

Otro que no estuvo a la altura fue Rubén Guerrero. El pívot marbellí estuvo en la puerta de salida en noviembre y diciembre. Tras la llegada de Ibon Navarro ha ganado peso en la rotación y protagonismo, pero en Manresa se le vio superado y a merced de Ismael Bako y de Yankuba Sima. No fue capaz en ningún momento de igualar su intensidad bajo los aros y es otro de los que cerró el partido sin anotar un solo punto y con un 0 de valoración.

Lo de Axel Bouteille empieza a ser demasiado repetitivo. Engordó sus números al final y maquilló unas estadísticas que, con todo, fueron tétricas: 3/12 en el tiro y otro 0 de valoración. El francés fue incapaz de hacer daño a la defensa del Manresa y estuvo perdido en defensa. Su temporada está muy lejos de lo mínimamente exigible a un jugador internacional con la selección francesa y de su «presunta» calidad.

Aunque lo que más chirría es lo de Cameron Oliver. Su llegada ha supuesto una importante apuesta económica de la entidad cajista por un jugador que cada partido que pasa está más perdido en la pista. Vino como un refuerzo interior, para aportar músculo, rebotes e intimidación debajo de los aros. No se sabe muy bien por qué, el juego de Oliver es más el de un alero alto que el de un hombre interior. En ataque, cuando recibe, siempre se va para fuera, nunca busca la pintura para aprovechar ese físico imponente que la genética y su trabajo en los gimnasios le han dado. Sus tiros de 3 son de todo punto innecesarios (aunque meta alguno). Él lo que tiene que hacer es partirse la cara con Moneke y con Maye, no estar a 9 metros de la canasta donde su físico es inocuo para el rival. No tiene sentido su manera de jugar, eso no lo necesita el equipo. A Oliver se le ha fichado para partidos como el del martes, pero en Manresa firmó un -2 de valoración, tras más de 20 minutos en el campo. Lamentable lo suyo.

Y ahora, ¿qué?

A ver qué se inventa Ibon Navarro, que tampoco firmó en el Nou Congost su mejor dirección de partido. Ahora llega el MoraBanc Andorra en Liga Endesa el fin de semana, pero en el horizonte está el segundo partido del play off de cuartos de final contra los manresanos, el próximo Martes Santo. Ese día el equipo y el entrenador tienen la gran ocasión de callar bocas. De demostrar que esta plantilla puede competirle y ganarle al Baxi Manresa. Que este grupo tiene orgullo y dignidad. Que fue un accidente lo del martes pasado y que si los de Pedro Martínez quieren estar en Bilbao en mayo tendrán que sudar la gota gorda hasta el último minuto del tercer partido del play off.

Parece imposible pensar en ese escenario, pero también parecía el lunes pasado ciencia ficción pensar en lo que ocurrió en el 86-63 del primer partido de la serie. Hay que creer en el milagro.