Ibon: "El partido tiene la suficiente dificultad como para no ir más allá del domingo"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa en la previa del partido que disputará el Unicaja este domingo en el Martín Carpena frente al MoraBanc Andorra, un rival de la parte baja de la tabla: “Nosotros miramos al décimo, después al noveno y luego ver si queda margen para el octavo”, aseguró. El partido llega en mitad de una exigente serie de BCL frente al Manresa, pero el técnico vitoriano prefiero centrarse únicamente en el encuentro frente a los del Principado: “El partido tiene la dificultad suficiente para que no vayamos más allá del domingo. Veo al equipo con ganas, energía e ilusión por jugar el domingo y afrontar este mes de competición”, explicó.

Estado anímico

“Con muchas ganas de que llegue el domingo, quitarnos la porquería de la cabeza. Hacer mejor partido. Intentar ganar, es un partido que nos viene bien en este momento. El estilo defensivo puede ser similar al del martes. El partido tiene la dificultad suficiente para que no vayamos más allá del domingo. Analizamos lo que había pasado. Veo al equipo con ganas, energía e ilusión por jugar el domingo y afrontar este mes de competición”.

Recuperación

“Las dinámicas existen. Lo primero que hay que hacer es analizar por qué salimos tan mal. A veces se nos olvida el papel del rival. Sería pedante no hablar de lo bien que lo hizo el rival. Está claro que no conseguimos estar preparados mentalmente. Cuando hay 2 o 3 jugadores que no están… pero no estuvo bien ninguno. Es responsabilidad mía. Ellos también han hecho autocrítica. Está claro que algo tiene que haber. Convencidos de que podemos competir con ellos. Es el primer paso para pasar página. La historia del deporte está llena de estas cosas. En la Eurocup se vio. Se puede hacer. Lo hemos hecho un montón de veces. Siempre existe la posibilidad. Pero hemos venido a hablar de Andorra”.

Clasificación en la Liga Endesa

“Ganar será complicado. Si además conseguimos el average sería definitivo. Nosotros miramos al décimo, después al noveno y luego ver si queda margen para el octavo. Nos gustaría coger al décimo pronto”.

Pasado reciente en Andorra

“Es una situación muy complicada y extraña para mí. Tengo amigos en el cuerpo técnico, mucho cariño. Quiero que las vaya bien al club, al país, a la afición. Es extraño querer que ganen siempre y este fin de semana no. Ahora mismo tengo la cabeza bastante ocupada en prepararnos. Va a ser extraño. No deja de ser deporte profesional. Mi familia está allí todavía. La primera vez es la más extraña, dicen que luego ya sale costra. Es deporte profesional”.

Momento del Andorra

“A nivel de energía creo que llegan bien. A nivel defensivo, intensidad es bueno. Con más acierto podrían haber ganado al Barcelona. Han sacado una victoria importante en Eurocup. Es una competición que te alivia a nivel anímico. Creo que vienen con muchas ganas. En sus dos últimas salidas han perdido de muchos puntos, con sensaciones de no competir. Son dos equipos muy parecidos, tienen calidad, talento. Tienen mucho físico. Seguro que van a buscar hacer un partido duro”.

Jaime Fernández

“Nos quedan dos entrenamientos. Jaime ha hecho muy poco. No nos queremos precipitar. Una recaída supondría el fin de la temporada. Si lo metemos hay que sacar algún jugador. Ojalá otro jugador no tenga problemas”.

Roles

“Es un problema que afrontaremos cuando lo tengamos. Ojalá que lo tengamos muy pronto. Hay que meter un jugador en el puesto de base. Matt está en proceso de adaptación, sacarlo de su sitio puede suponer un paso atrás. Jaime ahora es un jugador sin ritmo. Meter un jugador nuevo resta más de lo que suma. Jaime tiene la cantidad y el talento suficiente. Eso seguro”.

Calendario exigente

“El entrenamiento para el martes es el del domingo. Para el jueves, el del martes. Y para el domingo, el del jueves. Mucha preparación con vídeo. Se va a entrenar poco. Es así para todos. De nuestra capacidad para adaptarnos vendrá parte de nuestro éxito este mes”.