El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, aseguró que el triunfo apurado sobre Morabanc Andorra, con un final mucho más ajustado de lo que apuntaba el tanteo a falta de diez minutos, supone "una buena prueba de cara al martes". Así relató que el cuadro visitante puso energía e intensidad para no dar nunca por perdido el duelo.

"Ha sido un partido que hemos controlado bien. Estos rivales de la zona baja siempre son equipos que no se van a rendir, máxime después de las dos derrotas que han sufrido. Además, se ha generado un juego de campo de abierto... Ellos son superpeligrosos. La intensidad será parecida a la de Manresa", agregó.

Asimismo manifestó que hay que sacar este tipo de encuentros, "no jugando bien". Y preguntado sobre el futuro del Morabanc reconoció que en estas últimas siete jornadas "todos los equipos de abajo van a ganar partidos que nadie espera. Siempre ha pasado históricamente. Pero además ellos tienen la capacidad y el talento para salvarse, matizó.

Del rival de este domingo también aplaudió que tenga muchos jugadores verticales, "que muchas veces nos generan problemas". Pero insistió en que cada partido "es diferente. Nos hemos encontrado con un equipo con mucha energía, mucha intensidad. Hay que estar contento porque no es fácil encontrar partidos fáciles en la Liga".

Acerca de la evolución de la segunda parte, Navarro reconoció que el Unicaja lo tuvo "para matarlos en el tercer cuarto. Pero no lo hemos hecho. En el cuarto, igual, y no lo hemos hecho. Ellos están en el borde y hay que respetarlos. Tienen mucho físico y un tipo de juego que no nos va bien", especificó. Y así abundó en que hay que mejorar con choques como el de este Domingo de Ramos.

El vitoriano no quiso ahondar en las opciones del cruce europeo de este martes contra Manresa. "Hay posibilidades, no hablo de probabilidades porque esto no es una casa de apuestas. Ya al menos sabemos lo que es jugar contra ellos, porque había jugadores que no sabían lo que era jugar contra Manresa. Será un partido distinto al primero. Lo tenemos que jugar como lo que es, una final. Si lo ganamos tendremos un match ball y espero que la juguemos como tal. Este partido de hoy, donde hemos echado en falta al final compartir mejor el balón, nos viene bien para ponernos en alerta".