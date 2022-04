Victoria o adiós a la BCL

«Win or go home». Gana o vete a casa. Así catalogan los norteamericanos este tipo de partidos donde un equipo necesita vencer para seguir vivo en la eliminatoria. Ese es el panorama que tiene por delante el Unicaja. Si supera esta noche al BAXI Manresa en el Martín Carpena (20.30 horas) forzará el tercer y último encuentro de la serie de cuartos de final. En caso contrario, se despedirá de la Basketball Champions League (BCL) con más pena que gloria.

Lo visto el martes pasado en el Nou Congost no invita al optimismo, todo lo contrario, pero ya sabemos con son este tipo de eliminatorias, donde lo ocurrido en el encuentro anterior poco importa cuando el árbitro vuelve e echar el balón al aire. El Unicaja fue un equipo superado y acogotado por su rival y por el ambiente del feudo manresano. El lavado de cara con respecto a hace una semana tiene que ser total si los de Ibon Navarro quieren tener alguna opción de ganar este segundo encuentro y hacer que la serie tenga que regresar a tierras catalanas para decidirse.

El equipo comandado por Pedro Martínez está haciendo una temporada espectacular. Sin duda, la revelación de la Liga Endesa, donde está peleando por la tercera plaza con equipos de la talla del Valencia Basket. Y en la Basketball Champions League ya se ha postulado como un firme candidato al título tras la paliza que dieron al Unicaja en el primer encuentro. El BAXI está a un solo paso de colarse en la Final Four de Bilbao y será el conjunto malagueño el que lo tendrá que evitar, ganando hoy en el Carpena y la semana próxima en un hipotético tercer y decisivo en partido en el Nou Congost.

La mejor noticia para Ibon Navarro es que tiene a todos sus hombre disponibles. Jaime Fernández regresó frente al MoraBanc Andorra el domingo y jugó 8 minutos. Así que ahora la pelota está en el tejado del técnico, tendrá que tomar la decisión de dejar un jugador sin vestir.

El choque del pasado fin de semana ante el Andorra sirvió como ensayo ante lo que se puede encontrar el Unicaja esta noche. Un equipo con mucho físico, que planteará un partido duro y que intentará correr a campo abierto cada vez que pueda, como ya ocurrió en el Nou Congost. Si los de Ibon Navarro impiden al Manresa jugar a muchas posesiones y son capaces de controlar el rebote ya tendrán mucho ganado.

El equipo de Los Guindos todavía no ha conseguido doblegar este curso al Manresa, dos duelos directos y dos tropiezos. Aunque no es menos cierto que todavía no se han visto las caras en el Palacio de los Deportes. En ACB, se impusieron los de Pedro Martínez por 85-74 y el martes pasado hicieron lo propio, incluso con más autoridad: 86-63.

Ahora el ‘Factor Carpena’ debe jugar en favor de los de verde. Falta por comprobar cómo estarán las gradas del pabellón en pleno Martes Santo y con amenaza de lluvia. Pero a buen seguro los que no duden en ir al Palacio aportarán su granito de arena para que el equipo consiga forzar ese ansiado tercer choque de la eliminatoria de cuartos de final.

Llegó el día D y la hora H para el Unicaja. Tras no lograr el billete para la Copa de Rey, todo lo que no sea estar en la Final Four se convertirá en el segundo fracaso mayúsculo de la temporada. Y para lograrlo el reto es doble: ganar hoy para forzar el tercer encuentro y luego asaltar el Nou Congost. Es el Unicaja. Es el Carpena. Se puede.