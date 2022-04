Ibon Navarro: "A pesar de lo que dicen algunos, este equipo tiene alma, corazón y sufre"

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, aseguró tras la victoria que sabía muy bien al venir "de una semana complicada". También aprovechó para pasar alguna "factura" pendiente y sacar pecho: "A pesar de lo que dicen algunos, este equipo tiene alma, tiene corazón y sufre. Hemos venido al Palau sabiendo que teníamos opciones de ganar si hacíamos las cosas bien y las hemos hecho muy bien", indicó el técnico vasco.

"Evidentemente, necesitábamos que el Barcelona no estuviera a su mejor nivel para tener opciones reales. Hoy ha estado desacertado, pero también nosotros hemos hecho algo para que fuera así. Hemos dominado los cuatro cuartos y solo les hemos dejado tener una ligera ventaja en el tercero", dijo el técnico cajista.

"Otra clave ha sido que después del primer cuarto hemos sabido controlar las pérdidas y especialmente el rebote defensivo, creo que la aparición de Axel Bouteille y Dario Brizuela con canasta difíciles e importantes nos han llevado a esos diez puntos de ventaja que hemos sabido gestionar en los últimos tres minutos", concluyó.

Por su parte, el entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, señaló que tiene "que asumir muchísima responsabilidad por esta derrota; pero no se puede jugar sin bases"."Hemos cambiado algo de preparación cara a los play off de la Euroliga (que empiezan el martes) yendo a hacer trabajo físico y específico; y creo que la mayor parte de esta derrota también es responsabilidad mía por poner a jugadores en posiciones que no eran las habituales suyas", afirmó.

"Sin contactos, jugando sin cabeza es muy difícil ganar partidos de ACB. En líneas generales en defensa no estuvimos tan mal, pero nos metieron auténticos canastones con Brizuela con 5 de 5 en triples. Ellos son un equipo que tiene muchos puntos en sus manos así que no debería sorprendernos", dijo.

"Ha sido un mal partido de nuestros bases y me preocupa mucho la forma de alguno de ellos. Ahora tenemos otro partido en Zaragoza y espero que los chicos entiendan que necesitamos hacer un buen partido antes del play off de la Euroliga, teniendo en cuenta como va a pelear nuestro rival, que se está jugando la vida por la permanencia", declaró.