El Unicaja confirma el adiós a la temporada de Carlos Suárez

Las malas noticias se siguen sucediendo en el entorno del Unicaja. Ya lo adelantó La Opinión de Málaga hace unos días y el club lo ha hecho oficial este martes: Carlos Suárez dice adiós a lo que queda de temporada y no vestirá la camiseta verde... por el momento en lo que queda de campaña. Así que se acaba el rompecabezas de pensar en ese jugador al que no convocar en cada partido, pues estará fuera entre seis y ocho semanas cuando queda algo menos de un mes para que acabe la fase regular.

Como suele suceder, la victoria ante el Barça en el Palau volvió a salir muy cara. El madrileño disputó 11:22 minutos y el encuentró no acabó con sensaciones positivas. Las pruebas lo han confirmado. Carlos Suárez sufrió una rotura de fibras en el gemelo interno de la pierna izquierda el pasado Jueves Santo y ya fue baja contra el Lenovo Tenerife. Es más, no será el último partido, ya que Ibon Navarro no podrá volver a contar con uno de los grandes baluartes del Martín Carpena. Cierra la Liga Endesa 21/22 habiendo jugado 16 de los 29 partidos disputados hasta el momento, aunque en muchos de ellos no ha podido estar sobre la cancha por decisión técnica.

Su ausencia ya se notó para defender a jugadores como Kyle Wiltjer el domingo y el calendario tampoco hace pensar que vaya a ser una baja pasajera. El Unicaja aún tiene que hacer frente a equipos como Joventut, Baskonia y Manresa en Liga Endesa con jugadores grandes y ágiles contra los que el de Aranjuez era una de las pocas armas a utilizar y eficientes. Por lo que el equipo pierde al pegamento que mantiene unidas a todas las piezas.

¿Habrá sido el Barça el último rival al que se ha enfrentado Carlos Suárez con la camiseta verde? Habrá que verlo. No tiene contrato garantizado y en las próximas semanas cumplirá 36 años. Así que la posibilidad de que uno de los jugadores más importantes de la historia cajista ya se haya despedido de la camiseta de juego... está sobre la mesa.