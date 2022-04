A pesar de que su temporada de asentamiento no está siendo lo que se esperaba, Yannick Nzosa sigue siendo un fijo en los planes de la Liga Endesa. Y es que el jugador del Unicaja vuelve a ser, por segundo año consecutivo, candidato a Mejor Joven de la ACB y a estar en el Mejor Quinteto de la presente campaña. Por lo que entra en las posibilidades de revalidar ese último premio que cosechó el pasado mes de abril.

Sin estar muy castigado por las lesiones, como sí que le ocurrió la temporada anterior donde no pudo terminar de jugar por esos problemas físicos, ha podido estar en la pista hasta en 24 partidos. Sin embargo, la calidad de esos minutos no se acercan ni por asomo a lo reflejado en la campaña 20/21. Sus datos confiesan que ha estado en el quinteto una media de 11 minutos. Sí que llegó hasta los 22 en esa jornada 15 contra el Bilbao Basket, en la que no pudieron estar ni Micheal Eric por lesión ni Dejan Kravic al haber jugado con el San Pablo Burgos, o hasta los 21 en el Martín Carpena contra el Fuenlabrada, pero poco más. Su estancia en la pista ha sido más residual que de verdadero impacto con mucho menos minutaje en las últimas semanas.

Fue imprescindible en los planes de Fotis Katsikaris en la temporada anterior. En otro año en el que la pintura hacía aguas, todas las ilusiones pasaban por la llegada de Yannick Nzosa. Y eso le llevó a estar finalmente en el Mejor Quinteto Joven de la Liga Endesa 20/21 junto a Carlos Alocén, Leandro Bolmaro, Dino Radoncic y Usman Garuba. Ahora tendrá que luchar con Bassala Bagayoko (Fuenlabrada), Khalifa Diop (Gran Canaria), Jaime Pradilla (Valencia Basket) y Marcis Steinbergs (Baxi Manresa) por hacerse con uno de los dos puestos.

Los números del cajista no le convierten en un claro candidato: 2.1 puntos, 2.1 rebotes, 0.8 tapones y 1.8 de valoración. Parece seguro que tendrá por delante a Pradilla en su año de explosión con 7.6 puntos y 3.3 capturas. Así que esa segunda plaza estará por disputar entre el cajista, Bagayoko (1.3 puntos, 1.8 rebotes y 2.1 de valoración), Diop (6.6 puntos, 4 rebotes y 7.4 de valoración) y Steinbergs (2.6 puntos, 1.1 rebotes y 1.8 de valoración).

La votación se podrá realizar a través de la app oficial de la ACB. Primero habrá que elegir al Mejor Joven y después al Mejor Quinteto Joven formada por un base, un alero y dos pívots, y un segundo alero o base para terminar la formación. El plazo será hasta el domingo 24 de abril a las 23:59 horas y se podrá votar una vez por dispositivo cada 24 horas. Aunque lo cierto es que la decisión del público tan solo supone un 25% de la elección.