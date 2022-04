En el Unicaja las alegrías siempre vienen con varios condicionantes detrás y la victoria contra el Barça no iba a ser menos. Si el equipo ya ha perdido a Carlos Suárez por una rotura de fibras en el gemelo interno de la pierna izquierda, las buenas noticias no llegan tampoco con el caso de Tim Abromaitis, quien podría perderse lo que queda de temporada, aunque está pendiente de pruebas que descarten o confirmen si necesita una cirugía o llega al final de la temporada liguera.

El ala-pívot fue al choque de manera fortuita con Francis Alonso en el intento de recuperar el balón, pero no salió bien parado. Sufrió múltiples facturas en el maxilar izquierdo de su rostro y no pudo volver a jugar. No lo hizo ya ante el Lenovo Tenerife y tampoco lo hará este sábado contra al Joventut al necesitar más exámenes médicos. La revisión con un especialista este mércoles no ha descartado aún la operación en la zona. Por lo que existe la posibilidad de que haya jugado sus últimos minutos con la camiseta verde esta temporada.

Es más, es todavía más grave de lo que ya entonces parecía. Podría ser que Abromaitis jugara con una máscara, habitual en estos casos. Sin embargo, la lesión se encuentra tan cercana a la zona del ojo que no podria correr ese riesgo, ya que podría empeorarlo todo aún más. Por lo que el Unicaja pierde a otro jugador en una zona sensible como estaba siendo la pintura. Carlos Suárez es baja confirmada y la falta de adaptación de Cameron Oliver no garantiza que vaya a ser un jugador de gran fiabilidad en estas cinco finales que quedan.

Así que Ibon Navarro ya ha perdido ese "bendito" problema de tener que eliminar a un cajista de la convocatoria en cada partido de Liga. Con estas dos ausencias, una momentánea y otra fija, son 11 jugadores del primer equipo con los que cuenta el técnico vitoriano. Aunque al no tener competición europea, no debería ser un problema que se recorte la plantilla. Esta reestructuracion permitirá que Yannick Nzosa vuelva a tener más minutos en la pista y que Jonathan Barreiro vuelva a alternar su posición entre el '3' y el '4'. Por lo que podrían tener que afrontar el final de temporada sin uno de sus jugadores más fiables en la anotación.