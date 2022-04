Unicaja: Europa en juego

El Unicaja tiene toda la presión sobre sus hombros. Absolutamente toda. Tristemente, su único objetivo pasa por luchar por la décima plaza de la clasificación, que le permita disputar competición europea. Después de no haber pasado a la Final Four de la Basketball Champions League y siendo el play off de la Liga una mera quimera, todo pasa por aferrarse a ese objetivo en la competición nacional. Sin embargo, no será fácil. Tiene 13 victorias, por las 14 que suma el Breogán, que es el que tiene ahora el ansiado décimo puesto.

¿Qué camino espera a los verdes? Pues un calendario bastante exigente. La primera parada del Unicaja será este sábado en la cancha del Joventut. Ahora es quinto, aunque está empatado a victorias con el tercero. Una vez superado el primer reto, la siguiente batalla será un duelo directo contra el Baskonia, en el Carpena. Por soñar alto, podría recortar esa distancia de tres victorias. El siguiente será el San Pablo Burgos a domicilio. No por ocupar las posiciones más bajas será un rival más asequible. Todo lo contrario, ya que jugarán como locales y con la presión de salvar la categoría. El Martín Carpena despedirá la temporada contra el Baxi Manresa en la jornada 33. El equipo de Pedro Martínez aterrizará en Málaga jugándose una de las plazas de cabeza de serie. Y el último baile llegará en una de las canchas más temidas en la ACB: el Pazo dos Deportes de Lugo contra el rival más directo de todos a día de hoy. Si todo llegase a este último encuentro tal y como está la situación a fecha de este miércoles, sería una finalísima. Hay un detalle muy importante a tener en cuenta: Los de Ibon Navarro son el equipo que menos partidos jugarán como local (2). Ojito. ¿Qué hay del resto de contrincantes? El Gran Canaria, con el que se tiene perdido el Unicaja el «average», harán frente a Obradoiro (fuera), Breogán, Valencia, Betis (fuera) y Real Madrid. La aventura del Baskonia de Neven Spahija comenzará recibiendo al Manresa el próximo domingo. Más adelante visitará al Unicaja en el Carpena y también recibirá al Casademont Zaragoza, ahora solo una victoria por encima de la zona de descenso. Sin embargo, si el Baskonia llega a las dos últimas jornadas con todo por decidir, le esperan la pista del Lenovo Tenerife y el Joventut en el Buesa. El UCAM Murcia es ahora noveno. Su peregrinación empezará en la cancha del Bilbao. Después recibirá a Monbus Obradoiro y Joventut. Los dos últimos partidos los tendrá que jugar en la pista del Real Madrid y en su casa contra Zaragoza. El Breogán, gran rival a batir, jugará esta semana contra el conjunto maño de Dragan Sakota. Después visitará Gran Canaria, recibirá al Barça, viajará a Fuenlabrada y terminará con esa probable «finalísima» contra el Unicaja. El último rival al que hay que estar pendiente es el Bilbao Basket con el mismo balance que los malagueños. Los de Álex Mumbrú empezarán en la pista del UCAM Murcia. El Zaragoza viajará a Bilbao en un par de jornadas. Los últimos tres rivales serán Lenovo Tenerife, Barça (fuera) y Coosur Real Betis. Esto es lo que hay. El Unicaja tendrá que navegar con uno de los calendario más difíciles contra equipos que aún mantienen muchos objetivos en juego. No quedar entre los 10 primeros sería un auténtico fracaso y para evitarlo habrá que navegar entre «tiburones».