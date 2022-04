Al Unicaja le espera un Joventut herido

El Unicaja inicia su travesía final en la Liga Endesa, donde se juega su futuro continental, visitando este próximo fin de semana la cancha del Joventut (sábado, 20.45 horas). Sin embargo, a pesar de que el rival es el quinto clasificado, los cajistas se van a encontrar a un equipo en el momento más sensible de la temporada. Y es que los de Carles Durán sufrieron este martes un varapalo inesperado: han quedado eliminados en los octavos de final de la Eurocup ante el Ratiopharm Ulm alemán de Jaka Lakovic (73-79).

El Joventut aparecía en casi todas las quinielas como uno de los grandes favoritos y más cuando había sido primero en la fase de grupos (12 victorias y 4 derrotas). Pero, la competición tenía preparada un arma de doble filo que los de Badalona no han podido salvar. Las eliminatorias se habían disputado tradicionalmente a tres partidos y desde este año la novedad es que solo se juegan a uno solo. Por muy bueno que hayas sido durante toda la temporada de nada vale con este novedoso formato en el que la ventaja es que ese partido único lo juegas en tu pista, pero si lo pierdes no hay opción a remontar.

El Joventut falló en el día que no podía fallar. Un paupérrimo 20% de acierto en el triple (7/35) castigó a los badaloneses en un último cuarto en el que poco pudo hacer. Llegó al final del tercer período ganando en el marcador, pero los 10 minutos finales se les hicieron excesivamente largos. La defensa bajó el nivel de forma considerable, los tiros siguieron sin entrar y un parcial de 2-12 a solo 1:20 acabó con todas las esperanzas verdinegras en lo que parecía ser el gran año. Uno de los grandes candidatos fuera a las primeras de cambio.

"Partido terrible", "golpe durísimo" o "hemos hecho una temporada extraordinaria y la hemos cagado" fueron algunas de las expresiones utilizadas por Carles Durán en la rueda de prensa posterior al encuentro. Así que la oportunidad ahora es del Unicaja para rematar a un equipo notablemente herido y decepcionado tras la noche europea. No obstante, no hay que olvidar de que en Liga Endesa son quintos, empatados a 19 victorias con esa tercera plaza que ocupa el Lenovo Tenerife, y que su objetivo sigue siendo ser cabeza de serie en el próximo play off por el título. Así que a ver qué equipo resurge mejor de sus cenizas.