El entrenador del Unicaja Ibon Navarro ha analizado en rueda de prensa en el Martín Carpena lo que espera del partido de este sábado a las 20.45 horas contra el Joventut en su pista de Badalona (20.45 horas).

Respecto a las bajas de Carlos Suárez y Tim Abromaitis en el puesto de ala-pívot, Navarro habló de las alternativas que baraja. “Jugaremos con Yannick Nzosa y Cameron Oliver al cuatro, con la posibilidad de jugar con dos pívots al mismo tiempo. Intentaremos mantener en la medida de lo posible a Jonathan Barreiro en el puesto de alero, ya que ha encontrado su sitio y no sería muy inteligente volver a moverlo a una posición en la que se encuentra menos cómodo. Hay que buscar el mejor rendimiento de Yannick, que Cameron acabe de aportar lo que creemos que nos tiene que aportar y competir al máximo de nuestras posibilidades”.

Para este partido, el técnico ha subrayado que ha trabajado con el equipo dos aspectos para evitar repetir los errores del último encuentro: “Hay dos aspectos: Uno es un problema de baloncesto que nos encontramos en el partido y que no fuimos capaces de solucionar, y que tienen una parte de análisis, de trabajar con ellos y de encontrar soluciones; y luego hay una parte mental, ya que no podemos deshacernos como un azucarillo. También es cierto que no es la primera vez que esto pasa. Se trata de buscar situaciones similares en los entrenamientos, porque solo con hablar no se soluciona. Hemos intentando buscar las situaciones de máximo estrés, de cansancio, para que el equipo en esas circunstancias busque algo a lo que agarrarse y no dejarse ir a nivel de juego. Porque si lo haces es bastante probable que eso te lleve a malos resultados. No es igual que en un partido pero hemos buscado que se pareciera lo máximo posible”, explicó.

Sobre el Joventut, que llega tras ser eliminado de manera sorprendentede la Eurocup en los octavos de final, Navarro indicó que "ellos tuvieron porcentajes de tiro anormalmente bajos, como en la Copa. Es un equipo que estaba llamado a estar en la final de la Eurocup, y ahora que están fuera centrarán todas sus energías y fuerzas en la Liga Endesa, en donde están en una posición inmejorable para asaltar los play offs, incluso como cabezas de serie. Espero el mejor Joventut con los mejores porcentajes de tiro”.

En relación a la motivación de su plantilla, el preparador vitoriano apuntó que “el objetivo ahora mismo es ser décimos. Y si la semana que viene lo somos, veremos qué opciones tenemos de ser novenos… y si en las últimas jornadas tenemos alguna opción para el octavo, perfecto. Es muy difícil, no depende solo de nosotros, pero nuestro objetivo primero es salir a Badalona mejor de lo que salimos aquí el otro día, sobre todo al inicio, y competir los 5 partidos que nos quedan al máximo nivel, intentar ganarlos y lo antes que estemos en el 10º puesto, antes estaremos pensando en el siguiente. No es una cuestión de un puesto u otro. Es una cuestión de querer más. Si te conformas con algo, probablemente perderás lo que tienes. Si aspiras a algo más, tienes opciones y lo normal es que mantengas lo que tienes. A nivel de competitividad el objetivo es acabar mejor de lo que estás siempre”.

Asimismo, Navarro desgranó con mayor profundidad al cuadro verdinegro, uno de los más duros en casa como local, con solo 4 derrotas entre Liga Endesa y Eurocup: “La plantilla del Joventut y el trabajo de su entrenador les ha permitido tener el nivel de juego que han tenido todo el año, muy regular, con jugadores con una fiabilidad muy alta. La baja de Brodziansky es muy importante para ellos. Bassas, Vives y su control sobre el juego, el protagonismo de Pau Ribas y su conexión con Ante Tomic, la movilidad de Willis, la energía de Parra, la seguridad y carisma de Ventura… tienen un equipo muy completo, con una mezcla de experiencia y juventud con gente de la casa”.

Por último, el entrenador vasco ha analizado la forma de jugar de los verdinegros: “Tienen muchos registros: en el poste bajo, en la salida del bloqueo directo, juego de pick&roll… tienen muchas cosas que ejecutan muy bien. Y si tienen un porcentaje de tres puntos no ya bueno, sino aceptable, es muy complicado, con estas situaciones de continuaciones cortas… Además, atrás son muy sólidos, eran la mejor defensa de la Eurocup hasta el martes. Saben usar lo que tienen al máximo, están entre los primeros de la Liga Endesa y nos van a exigir que tengamos un nivel de competitividad y autoexigencia muy alto para tener opciones de ganar”, finalizó.