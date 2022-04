El Unicaja no jugó la Copa del Rey de Granada en febrero, no va a jugar el play off por el título de la Liga Endesa en mayo y tiene complicado también jugar competición europea a partir del próximo septiembre. La Basketball Champions League (BCL) exige al equipo verde terminar esta Liga entre los 10 primeros y a falta de cuatro jornadas, tras perder este sábado en Badalona, ese objetivo sigue cuesta arriba.

La verdad es que está siendo una temporada durísima para el entorno cajista. El equipo no transmite nada, va a tirones, está lejísimos de cualquiera de las metas que se había marcado al principio del curso, la afición no aguanta más y la deriva hacia el abismo parece imparable para el otrora imperial Unicaja, capaz de ganar a cualquier rival en cualquier cancha de cualquier país y en cualquier competición. Desgraciadamente, ese pasado glorioso es hoy solo un lejano recuerdo. Se demostró esta vez en el Olimpic verdinegro, en un partido en el que regaló el segundo cuarto a su rival (27-12) para luego ir siempre a remolque y quedarse sin opciones de remontar. La desconexión del equipo en esos 10 minutos previos al descanso fue escandalosa. Otra vez. Un partido más. Es la misma historia de (casi) toda la temporada. Es verdad que Badalona no parecía esta noche de sábado una plaza cómoda para este Unicaja irregular, triste, rara vez competitivo e incapaz de jugar un buen baloncesto muchos minutos consecutivos. Pero es que lo que no se puede consentir es esa imagen de impotencia tan repetitiva durante todo el curso. Es algo ya inaguantable. El Joventut supo jugar su partido. No le hizo falta tener su mejor día para ganar. Entró frío en el inicio, pero una vez se vio arriba en el marcador y vio al Unicaja disperso y sin ideas, olió la sangre y apretó para tomar una buena ventaja y administrarla el resto del partido a su conveniencia. Y eso que estuvo mejor el Unicaja que la Penya en el primer cuarto. Los dos equipos se mostraron fallones en el tiro y exhibieron un baloncesto muy poco fluido. El mayor acierto en el tiro exterior de los cajistas fue el que les permitió contar con una diferencia de +4 y acabar los primeros 10 minutos por delante, aunque con una renta mínima, 15-17. El segundo cuarto fue el principio del fin para los de Ibon Navarro. La imagen empeoró, sobre todo lastrado por las 8 pérdidas de balón, muchas de ellas inexplicables. El equipo se fue frustrando minuto a minuto, se quedó sin ideas en ataque y fue muy blandito atrás, permitiendo al rival crecer en el partido e ir estirando el marcador hasta llegar al descanso con un contundente 42-29. Lamentable el Unicaja en ese tramo del partido, sin ritmo y desarbolado por la defensa presionante del Joventut. 9 El Unicaja intentó remontar en el tercer cuarto a base de una defensa algo más dura y de intentar correr. Pero siguieron las pérdidas en el inicio y eso imposibilitó acercarse más del 47-38. Willis hizo mucho daño en la pintura, el Joventut acertó un par de veces desde el 6.75 y la diferencia se disparó al +16, 56-40. Con todo en contra, los puntos de Brizuela y de Barreiro, más el cierre del rebote de Cameron Oliver, valieron para que el equipo se reenganchara poco a poco en el esprint final del tercer acto, 56-49. El partido alcanzó el minuto 30 con los cajistas más cerca que nunca, gracias a un postrero triple sobre la bocina de Cameron Oliver, 58-54. Jaime Fernández asumió en el tramo final el peso del ataque cajista. Fue el que mantuvo al equipo a rebufo de un Joventut que aguantó el tirón de los costasoleños, que nadaron y nadaron, pero sin llegar nunca a la orilla. Un pisotón de Feliz a Brizuela, dentro de los 3 últimos minutos, dejó k.o al escolta vasco y terminó de lastrar las opciones cajistas. La derrota final 76-70 deja al equipo en una situación límite a cuatro fechas del final de la Fase Regular. Menos mal que e Breogán perdió con el Zaragoza al mismo tiempo que los verdes caían en el Olimpic y la décima plaza sigue a una victoria, pero con otro problema añadido, que se llama Surne Bilbao Basket y que también desde hoy está por delante en la clasificación de los de Navarro. Es lo que hay...