El Unicaja, más lejos que nunca del play off

No es el mejor momento de la historia del Unicaja para llegar a los 2.000 partidos oficiales. La mala racha deportiva no se ha detenido con la no clasificación a la Copa del Rey, tampoco a la Final Four de la Basketball Champions League ni se espera un milagro para entrar entre los ocho mejores de la Liga Endesa. Es que el Unicaja, al término de la jornada 30, está más lejos que nunca del play off.

La temporada 21/22 ha querido confirmar la deriva de más a menos que lleva el club desde hace ya varios años. Todo ello ha llevado a que estemos en mínimos históricos del Unicaja en este siglo XXI al mirar la clasificación. Y es que desde la campaña 2000/2001, el Unicaja nunca había estado tan abajo en la tabla (12º) ni había tenido un número tan reducido de victorias (13). La trayectoria de estos últimos 22 años ha tenido de todo, pero siempre mejor que ahora. A nivel de triunfos, hay temporadas con... ¡24 victorias! (00/01, 01/02 y 14/15), un número impensable ahora mismo. No obstante, no son las únicas cifras que superan la veintena de victorias. Hay otras campañas con 22 (05/06 y 08/09), con 21 (02/03, 04/05 y 13/14) y con 20 (16/17). Cifras todas a años luz de las 13 actuales. Sin embargo, en ninguna de las últimas cuatro temporadas el Unicaja ha superado estas cifras. Se ha estancado como tope en las 18 victorias (17/18 y 18/19). Aunque el bajón fue ciertamente significativo este pasado año con Luis Casimiro y Fotis Katsikaris como conductores del timón cajista. Cuando parecía que la entidad de Los Guindos había tocado fondo a nivel deportivo, la situación en la Liga Endesa ha seguido hacia abajo este curso ¡El balance actual es incluso peor que el de la campaña anterior! Ni un nuevo cambio en el banquillo, ni tres fichajes a mitad de temporada para rehacer el planteamiento de verano... nada ha servido para evitar ese 43.33% de victorias que tanto hace temer para llegar a la décima plaza que otorga plaza europea en la próxima BCL. Eso es solo a nivel de resultados. Si se atiende a las posiciones registradas a estas alturas de temporada, la cosa no mejora tampoco. Muy lejos quedan aquellos años en los que el Unicaja se batía en duelo por ser cabeza de serie en el play off de la competición. En las peores temporadas se trataba incluso de evitar terminar octavo para tener un rival más asequible. Hoy, sin embargo, se «mataría» por ese octavo escalón de la tabla aunque en cuartos esperara el líder de la Liga. La realidad ha vuelto a situar al conjunto cajista uno o dos escalones más abajo de lo que ha estado desde el año 2000. A fecha de 26 de abril es duodécimo, incluso el año pasado, tras una muy mala campaña, terminó noveno. Solo empeora esa estadística, además de la actual, la campaña 11/12 en la que logró la peor racha de derrotas de la historia con la marcha de Chus Mateo y la llegada de Luis Casimiro en su primera etapa (acabó 11º). Por lo demás, todo es mejor. El Unicaja ha estado entre los ocho primeros en 17 de los 20 años que se analizan. Tan innegable es que está siendo la Liga Endesa más competida de los últimos años como que tampoco el Unicaja ha estado a la altura de las circunstancias. No solo lo confirma el actual balance de 13 victorias y 17 derrotas. Es que también lo hacen los estropicios frente a Gran Canaria (76-59) y Lenovo Tenerife (64-97) o ejemplos de partidos que pudieron ser triunfos y acabaron siendo derrotas: el primer duelo frente a los de Porfi Fisac (79-80) o el último contra el UCAM Murcia (87-88). Actualmente, la décima plaza de la discordia, que delimita las posibilidades europeas de los malagueños, la ocupa el Bilbao Basket con un balance de 14 triunfos y 16 derrotas. Solo un triunfo más que los de Ibon Navarro ya que los bilbaínos tienen el average perdido con el Unicaja. Cazarlos no debe ser misión imposible, aunque para ellos habrá que sumar varias victorias en estas cuatro jornadas que faltan para echar el cierre a la Fase Regular. Solo la actual plantilla y el cuerpo técnico pueden mejorar, al menos, la hecatombe en la clasificación liguera. Más allá de la realidad que reflejan las estadísticas, a las que es mejor casi que no atender, el único objetivo pasa por llegar a la décima plaza. De lo demás ya se hablará a partir de junio.