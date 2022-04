«El Unicaja tiene unas posibilidades brutales, lo tiene todo para volver a estar donde estuvo»

Ibon Navarro es uno de los nombres propios en la previa del partido que este sábado juegan en el Martín Carpena el Unicaja y el Baskonia, correspondiente a la jornada 31 de la Fase Regular de la Liga Endesa. El técnico vitoriano ha concedido una entrevista al Diario de Noticias de Álava en el que ha analizado, entre otras cosas, los motivos de su fichaje a mitad de temporada por el equipo de Los Guindos, también desvela no sentirse cómodo con el tipo de plantilla que se ha encontrado para entrenar en Málaga «con jugadores que no estoy acostumbrado a tener» y ha confirmado que su intención es quedarse la próxima temporada al frente del banquillo verde.

Navarro explica cómo se produjo su fichaje, el pasado mes de febrero. «Llevaba cuatro años en Andorra, estaba bien instalado allí, con la familia muy integrada y el planteamiento que tenía cuando salí del MoraBanc era el de recargar las pilas, moverme para ir a gente ver entrenar y ver cómo trabajaban otros entrenadores. Reciclarme, en definitiva, que es algo que hay que hacer de vez en cuando, pero surgió la oportunidad de venir a Unicaja, evidentemente, no en las mejores condiciones, porque si no, no es la oportunidad que te aparece si el equipo no tiene problemas, pero la cogí y aquí estoy».

El técnico alavés, acostumbrado a entrenar en Andorra equipos muy atléticos y muy físicos, desvela algo que tampoco es ninguna sorpresa: «Unicaja no es el tipo de equipo con el que me encuentro más a gusto, pero para mí era una oportunidad de mejorar, reajustarme y probar cosas nuevas, con un tipo de jugador que no estoy acostumbrado a tener en los últimos años y era una oportunidad que debía coger. Estamos en ese punto de que yo me tengo que adaptar a ellos y ellos también tienen que hacer el esfuerzo de adaptarse a hacer las cosas de una forma un poco diferente. En Málaga el club no estaba pasando por su mejor momento. Los resultados no estaban siendo los mejores».

Navarro se muestra contento por haber tenido una buena rachas de resultados que le han hecho subir posiciones en la tabla al equipo, aunque no haya sido hasta alcanzar la ansiada zona del play off. Sobre todo está contento porque los dos primeros partidos en casa fueron sendas derrotas agónicas ante Real Madrid y Murcia y el equipo supo reaccionar.

«Con haber ganado uno de esos dos partidos, sobre todo si hubiera sido el de Murcia, nuestra situación habría sido diferente. Estaríamos hablando de estar casi en puestos de play off. Lo mejor es que el equipo fue capaz de ir a Santiago y ganar. De ir a Fuenlabrada y ganar de 20, sacar el partido de Bilbao con la solvencia que lo hicimos... Aunque parezca mentira, a estas alturas no estar preocupados por el descenso tal y como estaba la Liga es bueno. Y es que cuando yo llegue aquí, Unicaja tenía las mismas victorias que el Andorra, que eran siete. Gracias a los seis partidos que hemos sacado, te da tranquilidad. Aunque parezca poco, te da tranquilidad, ya que el descenso era una amenaza real cuando yo llegue. De todos modos, está claro que estamos muy lejos de donde debería estar el club. Por eso digo, que yo creo más en los cambios en base al trabajo del día a día, que en los resultados inmediatos. Pensar que íbamos a ganar al Real Madrid y Murcia no es real si eso no va acompañado de un trabajo que genere nuevos hábitos y una forma diferente de hacer las cosas. Es lo que estábamos buscando», explica el vitoriano.

De momento no hay certeza de que Navarro siga siendo la próxima temporada el entrenador del Unicaja, aunque tenga firmado en su contrato una cláusula de ampliación. El técnico confía en poder continuar en Málaga. «El motivo de aceptar la oferta del Unicaja es precisamente porque fuera un proyecto, no a corto de venir, ayudarles y marcharme, sino a largo plazo. De crear algo de cara al futuro. Evidentemente con lo que he visto, creo que el club tiene unas posibilidades brutales. Una ciudad volcada, un pabellón fantástico... Lo tiene todo para estar donde estuvo. Ahora lo que hay que hacer es acertar y hacer las cosas bien. El nivel de la Liga te exige muchísimo y no te deja cometer errores y a mí, sí que me gustaría seguir», desveló.

Respecto al partido de este sábado contra uno de sus exequipos, Navarro dejará el sentimentalismo a un lado. «Ya llevo siete años jugando contra el Baskonia como primer entrenador y este año va a ser el tercer partido que tengo que jugar contra ellos. A ver siempre es bonito, pero también es verdad que cada vez quedan menos jugadores con los que coincidí, queda Tadas, y algunos del cuerpo técnico. Sí que con Neven tengo muy buena relación y nos daremos un abrazo como hacemos siempre, pero en cuanto empiece el partido, a tratar de competir lo mejor posible y a intentar ganar».

Ibon espera la mejor versión baskonista posible este sábado en el Palacio de los Deportes. «El Baskonia, ahora centrado en una sola competición, es mucho más peligroso. Como les pasa a todos los equipos de Euroliga. Desde el parón de la Copa del Rey es diferente. A nivel de química, de rol de sus jugadores, mucho más tranquilos. Es un equipo muy difícil de ganar. Juegan un baloncesto muy sencillo, de generar ventajas, de castigarte con tiros abiertos y tienen a un jugador como Wade Baldwin, de un nivel superior, tanto a nivel físico y de talento. Controla el juego, atrae mucho las defensas y ahora es un equipo muy complicado para cualquier rival», finalizó el técnico cajista.