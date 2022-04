Sobrevivir a las bajas y al Baskonia

Hay actos heroicos que salvan vidas en situaciones que están muchas veces al límite. Están los médicos, la policía o los bomberos, pero también un corriente ser humano puede hacerlo. Pues el Unicaja tendrá que vestirse de cualquiera de esos «héroes» para lidiar con sus propias bajas, con los fantasmas y con uno de los peores rivales que podría llegar en estos momentos: el Baskonia (20.45 horas). Así que el Martín Carpena podría dictar sentencia en un partido, que además de ser histórico por ser el número 2.000, es tan complicado como importante para mantener los pocos objetivos que aún están en pie.

Quedan cuatro partidos y en cada uno de ellos se la juega el equipo de Los Guindos. No haber mantenido un nivel regular ha provocado que ahora haya que sufrir no solo por el propio encuentro, sino también por el resultado de los rivales. No obstante, habrá que esperar hasta el domingo para saber lo que han hecho Breogán, UCAM Murcia y Bilbao Basket y, por tanto, respirar o suspirar.

Quien sí que va a resoplar es Ibon Navarro para mantener fresco al equipo con las rotaciones durante el partido. Carlos Suárez, Tim Abromaitis y Francis Alonso, con problemas en el sóleo el canterano, son las tres bajas confirmadas, aunque podrían no ser los únicos. Jonathan Barreiro, ausente en los últimos entrenamientos por problemas musculares en el tórax, se mantendrá como duda hasta la decisión final del técnico vitoriano. La solución pasará por elegir entre los canteranos Mario Saint-Supéry, Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente a los dos jugadores que completarán la convocatoria cajista.

La Liga Endesa hace este fin de semana su penúltima parada de la temporada en Málaga con un calendario que hace temblar incluso a los más valientes. Llega el Bitci Baskonia de Neven Spahija casi en su mejor momento de la campaña 21/22 y ya no solo es por el balance favorable de 3-2 en los últimos partido. También han encontrado el ritmo justo. Ejemplo de ello es el 107-85 frente al Baxi Manresa.

La cabeza más visible y estadística es evidente: Wade Baldwin IV. El base ha encontrado su sitio y su importancia en 2022. Los datos lo demuestran: 12.4 puntos, 3.2 rebotes, 3.9 asistencias y 13.3 de valoración. A él le acompañan jugadores de la calidad de Simone Fontecchio, Rokas Giedraitis y la pareja Enoch-Costello en la pintura. No obstante, el regreso más especial será el de Jayson Granger para volver a la que fue su casa durante dos temporadas.

A pesar de que son muy buenos a nivel individual, también lo son en conjunto: cuarto en valoración (92.23), quintos en asistencias (17.00) y primeros en lanzamientos desde el triple (10.17). Sin embargo, se encuentran en una situación similar al Unicaja: son el undécimo ataque de la Liga (81.37) y la sexta defensa (79.23).

No obstante, sus debilidades y sus fortalezas van a más. Por un lado, son el cuarto conjunto que más tiros anota procedentes de asistencias (58.80%) y el primero en el mayor porcentaje de puntos del total que vienen desde el tiro de tres puntos (37.43). Por otro lado, son el tercer equipo que menos anota en la pintura (32.27) y el tercer banquillo que menos contribuye al ataque con respecto al total de los puntos (31.35%).

Así que todas las cartas están puestas sobre la mesa. Quedan cuatro partidos y el futuro europeo del Unicaja sigue en el aire con esa duodécima posición. Sobrevivir al Baskonia y a las bajas para respirar o suspirar.