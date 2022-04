El Unicaja "muere" en la orilla (72-73)

Contra el terrible parte médico, sus propios fantasmas, un equipo superior e incluso los pronósticos, el Unicaja ha luchado hasta el último segundo contra el Baskonia (72-73) en el partido número 2.000 de su historia. Lástima que tenga que venir un equipo de Euroliga para que el Martín Carpena pueda ver una buena imagen de sus jugadores y que hagan un gran partido. Empezó pitando y acabó aplaudiendo a sus jugadores. Así son las cosas. La enésima "muerte" en la orilla.

Las cuentas para entrar en Europa son fáciles: había que ganar dos o tres partidos de los cuatro que quedaban en Liga Endesa y había que empezar casi que desde ya, siendo contra el Baskonia uno de los más difíciles que están por venir. No pudo ser porque el rival era de categoría esta noche, pero se intentó, cosa que no se puede decir de otros partidos. ¿Se confirma que la reacción ya va tarde como para ser décimo? Quizás sí. O quizás no. En solo dos semanas saldremos de dudas.

Fue el partido que había trazado Ibon Navarro en la rueda de prensa, idéntico. Cuando el Unicaja quiso defender, la diferencia física y también de talento quedó en un segundo plano para que los protagonistas fueran el ímpetu y la voluntad. No fueron pocas las ocasiones en las que Brizuela defendió a Fontecchio o Alberto Díaz a Giedraitis, con una ventaja de físico abismal. Sin embargo, con el italiano no salió demasiado bien con sus 30 puntos. Sin embargo, ellos tampoco frenar a los cajistas, donde cuatro jugadores sumaron más de la decena en la anotación.

El inicio fue un dolor de cabeza. Todo lo que pudo salir mal salió mal desde el principio. Es que el Unicaja ni siquiera se dispuso a ganar el salto inicial. Cuando no hay ganas... pues es lo que pasa. El Baskonia, con un magistral Fontecchio (15 puntos en el primer cuarto), trituró sin piedad a un Unicaja a verlas venir. Solo en el minuto 3:40, casi en la mitad del período, los cajistas tuvieron su primera acción positiva con un triple de Brizuela. El escolta vasco fue el único capaz de poner luz en una noche que iba a ser un capítulo de la temporada negra. Y así fue. Siempre a la merced de su rival, el conjunto cajista terminó el primer cuarto con un desastroso 12-25.

Lo cierto es que el segundo comenzó con carácter. En poco más de un minuto, los malagueños consiguieron enchufar a una afición que había mostrado su descontento con pitos. Jaime y Cameron Oliver se encargaron de reducir esa ventaja a cinco puntos (20-25). Y las cosas que tiene el baloncesto. Hay un momento en el que decides que es bueno defender y cambian las dinámicas. Cuando ya todo eran caras serias, el Unicaja sumó un parcial de... ¡13-0! Y así, a falta de 2:24 para el descanso, el equipo consiguió su primera ventaja (33-31). Ya no la soltaron en el segundo cuarto. Con mucha inspiración y con más voluntad de equipo, los jugadores se marcharon al vestuario con un 40-35. ¡Cómo cambian las cosas cuando decides defender!

Sin embargo, las alegrías duran poco y es que la vuelta a la pista se pareció demasiado a lo que sucedió en el primer cuarto. El Baskonia, otra vez con Fontecchio en versión MVP, fue capaz de aprovecharse de la situación para encabezar otra vez el partido (45-50). Y entonces tocó volver a una realidad histórica, la de las grandes noches entre el Unicaja y los vascos. Se marcaban muy de cerca en el marcador. Los malagueños no tuvieron pesadillas en el tercer cuarto esta vez y, aunque lograron estar empatados (52-52), los que lideraron el parcial al llegar el minuto 30 y el final del tercer período fueron los de Neven Spahija (55-61).

No obstante, este equipo no era el del partido frente al Tenerife. Por intentarlo no fue, porque el guion de esta película volvió a repetirse: el conjunto de Los Guindos se acercó otra vez con mucho coraje y garra en el rebote (62-63, a falta de de 6:30). La diferencia era mínima y el objetivo claro: tener posibilidades hasta el final. El partido entró en sus dos minutos finales con un 70-71, muy similar al encuentro de la primera vuelta. Varios triples desesperados y lejanos hicieron perder la confianza, pero las cosas este sábado eran diferentes. El equipo llegó con vida al último ataque, Brizuela tuvo una última bandeja para ganar y falló. Ay ese 6/12 en el tiro libre. También fue decisivo

Europa está muy complicada. Ya no vale solo con jugar bien. Y es que ya solo le quedan tres oportunidades. Habrá que esperar.