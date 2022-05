El Unicaja va a cerrar el 14 o el 15 de mayo una temporada que quedará guardada en el cajón de los peores años de su historia. No hubo Copa del Rey, tampoco accedió a la Final Four de la Basketball Champions League y, desde hace unos días, es matemático su adiós al play off a falta de tres jornadas para el final. Sin embargo, aún hay más. Este es el peor Unicaja en Liga Endesa desde 1994.

Ya se veía venir el desastre desde la primera vuelta. No es que la debacle haya sido repentina. La concepción de la plantilla, atada en verano con muchos contratos, no había denotado grandes cambios con respecto a la anterior. Y pasó. Aquel equipo de Fotis Katsikaris, el entonces entrenador cajista, tan solo cosechó 7 victorias en los 17 partidos disputados. Con tal registro, evidentemente, no alcanzó el objetivo de acudir a la Copa del Rey cerrando este tramo del curso con el duodécimo puesto que todavía mantiene. Sin embargo, el objetivo desde entonces fue reconducir el camino con otros jugadores antes de tomar medidas más duras con el técnico. Matt Mooney, Dejan Kravic y Cameron Oliver llegaron a la Costa del Sol para intentar tapar las carencias que se habían mostrado. Y, para revertir resultados, el club sustituyó al griego por Ibon Navarro. ¿Ha dado resultados? Sí que los ha tenido, ya que hay que recordar que el Unicaja estaba en la jornada 24 a solo dos victorias de distancia con el grupo de descenso. Esa racha de 5 triunfos en 6 partidos permitió respirar con solvencia, pero no dio para soñar con ni siquiera pelear con los de arriba. Katsikaris cerró su etapa en el club malagueño con siete victorias en la temporada 21/22. A esa cifra hay que sumar las seis que tiene, por el momento, Ibon Navarro. Sin embargo, no hay en absoluto buenas noticias. El conjunto verde va a cerrar la campaña actual con la peor cifra de victorias desde el año 1994. En aquella Liga, el equipo disputó 28 partidos en temporada regular y la terminó con 12 victorias. Desde entonces, no había cosechado ninguna cifra peor a 17 triunfos. Así que, por mucho que roce la heroicidad de ganar los tres encuentros que restan para acabar el año, no alcanzará mejores números que 16. Atrás, muy atrás, quedan los años de gloria. A partir de la temporada 96/97, empezaron ya a competir 18 equipos en Liga y hubo un tiempo donde en Los Guindos se cerraba la ACB con más 23 o más victorias (00/01, 01/02, 02/03, 04/05, 05/06, 08/09, 13/14 y 14/15). El tope fueron aquellos 27 triunfos a principios del siglo XXI con aquel inconmensurable Unicaja que formó Bozidar Maljkovic en su segunda y tercera campaña como entrenador cajista. No obstante, la historia guardará gran recuerdo de otras temporadas en las que se alcanzó y/o superó la veintena de victorias (97/98, 03/04, 15/16, 16/17 y 18/19). Debajo del 50% Ahora no queda nada de esos logros históricos, sino todo lo contrario. En aquella temporada 93/94 se consiguieron 12 triunfos en 28 partidos, un 42.86% de efectividad. No ha sido, en absoluto, común que el Unicaja rondara estas cifras. Es más, la siguiente se produjo en la campaña 20/21 con un 47.22%. Podrían ser dos números aislados en una historia llena de recuerdos llenos de éxitos, pero lo cierto es que han encontrado continuidad. No solo el Unicaja va a firmar de nuevo una temporada con un registro de victorias inferior al 50%, sino que lo va a hacer por segunda vez consecutiva. ¡Por segunda vez consecutiva! Así que, en cuanto termine, esta temporada irá al cajón desastre. La historia avisa de que serían necesarios ciertos cambios. A ver qué ocurre a partir del 16 de mayo.