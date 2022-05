El futuro inmediato del baloncesto FIBA se «juega» en Bilbao

Todo el mundo en el Unicaja había señalado con letras rojas en el calendario este fin de semana del 6 al 8 de mayo. Incluso había algunos atrevidos que ya habían reservado el vuelo y el hotel para animar a su equipo en la Final Four que la Basketball Champions League va a disputar en Miribilla. El paso de los días y de los partidos hizo que esa ilusión cayese por su propio peso hasta ver fuera a los malagueños en los cuartos de final. Sin embargo, sigue siendo un fin de semana clave. Importantísimo. Y es que el futuro europeo del Unicaja en la BCL se «juega» en Bilbao.

Los principales dirigentes de la FIBA, de las Federaciones nacionales y de los clubes europeos que juegan esta competición estarán en el País Vasco no con la única intención de coronar al campeón del torneo, sino con el gran objetivo también de comenzar a trazar lo que será la temporada 22/23 de la BCL.

¿Formará parte el Unicaja de ella? Aún no hay respuesta para esta pregunta, pero Antonio Jesús López Nieto, presidente, y Francisco Sáez López, gerente del club, van a estar presentes en Bilbao este «finde», junto con el CEO Patrick Comninos y resto de rectores de la FIBA, para ver qué se cuece en un año que será muy «especial» en el básket continental por distintas cuestiones.

El principal problema a día de hoy que tiene el Unicaja es su mala clasificación liguera. Esa decimosegunda posición complica las numerosas ventanas que se pueden abrir en el camino del club de Los Guindos hacia la BCL 22/23. El primer y gran problema que se va a resolver estos días es la situación en la que quedan los equipos ucranianos y rusos en el mundo FIBA. Sin embargo, más allá de la multitud de contextos europeos, el Unicaja tiene otros problemas en «casa».

El reparto de equipos españoles en las distintas competiciones europeas es claro o eso parece: tres a Euroliga, cuatro a Eurocup y otros cuatro a BCL. Así que serían once clubes, en un principio, los que jugarían competiciones continentales en la temporada 22/23. Los de Euroliga van a seguir siendo Barça, Real Madrid y Baskonia. Hasta ahí todo bien y normal.

El problema llega con la Eurocup y es que no todos los equipos a los que les corresponderían esas cuatro plazas quieren acudir. Joventut, Valencia y Gran Canaria van a continuar en la Eurocup. El gran enigma llega con el cuarto club. A día de hoy, ninguno de los que superan al Unicaja en la clasificación ha mostrado públicamente su intención de jugar Eurocup. Manresa y Tenerife van a jugar al 100% la BCL. El Bilbao Basket no se ha posicionado oficialmente, pero el simple hecho de que la Final Four de esta temporada sea en Bilbao es una declaración de intenciones de que también renunciarán a la Eurocup.

La llave para encajar todas las piezas puede tenerla el UCAM Murcia. Si los de Sito Alonso tomaran esa plaza de Eurocup, el undécimo clasificado en Liga Endesa iría automáticamente a FIBA. Las matemáticas aún acompañan al Unicaja en su intento de conseguir esa undécima plaza liguera que ahora ocupa el Breogán. El problema es si los universitarios deciden optar por la BCL, entonces ellos serían el cuarto equipo español.

Ahora bien. En este último caso, ¿el Unicaja tiene alguna posibilidad de competir en Europa la próxima temporada? Pues la FIBA y el club de Los Guindos se tendrían que sentar para ver si es posible acceder por una invitación o cualquier otra alternativa. Aquí es muy importante tener claro que la Federación Internacional nunca va a dejar fuera a un equipo que haya tenido mejores resultados que los cajistas en Liga por integrar a los de Ibon Navarro.

¿Entonces? Pues otra bala para el Unicaja, si no tuviera hueco en la Champions, sería volver a Europa, pero vía Euroliga. Hay que recordar que la Eurocup ya le ofreció a los de Málaga el verano pasado un contrato de tres años, pero después del cambio de rumbo decidido hace ahora poco más de 12 meses, pensar en desandar el camino desde FIBA a Euroliga para jugar Eurocup se antoja imposible.

Está claro que será un fin de semana de numerosas decisiones importantes que tomar. Todo, sin olvidar lo deportivo que arranca hoy: Hapoel-Tenerife (18 horas) y Ludwigsburg-Manresa (21 horas). Suerte para los 4... y sobre todo para el Unicaja.