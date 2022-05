El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, analizó el próximo partido del equipo, que le llevará a medirse al Hereda San Pablo Burgos a domicilio este domingo 8 de mayo (17:00 horas). El técnico aseguró que lucharán por competir al 100% pese a las numerosas bajas que sufre el equipo y ante un rival que se juega la permanencia en la Liga Endesa.

“Seguro que Francis Alonso no estará disponible y vamos a intentar que Jonathan Barreiro llegue, aunque no ha podido entrenar en toda la semana. Estamos con mucha precaución con Alberto Díaz, que no ha podido entrenar con normalidad, al igual que Darío Brizuela. Y ahora tenemos a Cameron Oliver con un proceso vírico y veremos si le permite viajar y ayudar al equipo. Hemos recuperado a Mario Saint-Supéry del Campeonato de España para que nos ayude. Los demás están -toco madera- bien para el domingo”, explicó el técnico del conjunto malagueño.

Navarro apuntó que pese a esos contratiemos el equipo debe afrontar el encuentro “de la mejor manera posible. Somos deportistas, profesionales, y estos problemas y lesiones forman parte del deporte. Te puedes poner a lamentarte y llorar, pero entonces no compites. Se trata de que los que estemos intentemos dar el 100% o más para intentar compensar y suplir lo que aportan los jugadores que no van a poder estar y dar lo mejor de nosotros para intentar competir y ganar”.

Uno de los aspectos claves para el partido, en opinión del preparador vitoriano, es la tensión: “La tensión es buena en su justa medida. Cuando hay demasiada tensión te lleva a cometer errores. Un exceso de energía te hace saltar antes, te hace perder un poco el sentido del juego. Tenemos que intentar encontrar nuestro mejor punto de activación, y puede ser que tengamos que intentar subir nuestro nivel de activación y ellos bajarlo. El que mejor haga su trabajo empezará el partido mejor. Pero durante el partido habrá que adaptarse a situaciones, y entra ahí el juego de los entrenadores” argumentó el técnico.

En cuanto al Hereda San Pablo Burgos, Navarro indicó que es “un equipo que ha ido sumando jugadores y que si hubiera tenido este esqueleto desde hace tiempo estarían seguramente mejor, porque son jugadores que les dan un nivel competitivo y de talento muy alto. La aportación de Clemmons es un buen contrapunto a Renfroe; creo que el papel de Jarell Eddie y Vitor Benite en ataque es fundamental, pero también la presencia de Xavi Rabaseda les da mucho equilibrio defensivo. Cady Lalanne les aportará más consistencia en el juego interior junto con Nnoko, así como la polivalencia de Salash y Phillip. Es un equipo que tiene muchas armas, al que la dinámica y la situación en la que están no les ayuda a desplegar todo su potencial”.

Acerca del final de temporada que afronta el Unicaja, Navarro aseguró que “el deportista siempre quiere ganar y mejorar. Aún tenemos la suerte de tener 10 días de competición en los que hasta el último momento debemos intentar ser mejores y dar nuestra mejor versión. Vamos a disputar 3 partidos, que son muchos. Vamos a tener que jugar, descansar y preparar el siguiente, pero hemos de dar lo mejor de nosotros. Como deportistas que somos debemos ser honestos, fieles a lo que somos, y dar nuestra mejor versión” concluyó el entrenador del Unicaja.