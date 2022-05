Comninos: “El acuerdo con el Unicaja no garantiza su participación en la próxima BCL, veremos qué pasa en los 3 partidos que le restan de la ACB"

Antes de la final española de la Basketball Champions League entre Baxi Manresa y Lenovo Tenerife, Patrick Comninos repasó la temporada 2021/202, subrayó el hecho de celebrar la Final Four por primera vez en sede neutral y miró al futuro destacando el alto impacto de los equipos de la Liga Endesa. “Estamos encantados con la final, con dos equipos como Baxi Manresa y Lenovo Tenerife que son Top5 en ACB, la Liga más fuerte de Europa”, explicó el CEO de la BCL.

“Crecemos de la mano de los equipos y de las Ligas nacionales”

Me voy atrás hace un año, al día antes de la Final 8 en Nizhny, que parece que fue hace mucho tiempo y eran otras circunstancias. Dijimos nuestras intenciones de celebrar la Final Four en una sede neutral o no ligada con un equipo participante, fue una decisión muy importante tras una trayectoria de cinco años logrando una credibilidad y un evento que culmina una sensacional temporada.

Era el momento de evaluar esa opción, se apostó por Bilbao y el apoyo recibido por el club, la ciudad, el gobierno, la ciudad…. Ha sido espectacular. Y refrenda nuestro objetivo de seguir creciendo y encontrar nuevas formas de hacer crecer nuestra joven competición que apenas cuenta con 6 años pero en la que damos pasos decididos cuidando a nuestros equipos y trabajar con las competiciones nacionales mano a mano con un abordaje en el que cada partido cuenta y un calendario adaptado.

“Pese a la pandemia, no recortamos ni un euro de los premios económicos”

Hemos ido adaptando el sistema de competición ante las necesidades planteadas por el reto que ha supuesto el Covid. Hemos cambiado el sistema con un nuevo abordaje que es el correcto para el momento en el que estamos posicionando en el panorama europeo. Creo que un punto crucial fue la final en Amberes. En la primera edición, Tenerife, jugó la final y en Atenas lo hizo AEK. En Amberes, el anfitrión se quedó fuera de la gran final pero el pabellón estaba lleno y el espectáculo fue de un altísimo nivel. Ahí se vio que estábamos en la buena dirección y haciendo las cosas bien. Luego tuvimos que lidiar con todo lo que supuso el Covid, con dos torneos y sin recortar ni un euro de los premios económicos. Sabíamos que esto era muy importante para todos nuestros equipos y organizamos dos Final8 en tiempos complicadísimos mientras otras competiciones no pudieron ni acabar sus competiciones.

“Queremos seguir creciendo en la Champions League”

En estos seis años hemos demostrado nuestro compromiso con nuestros clubes y nuestras ganas de definir el mapa baloncestístico europeo. En las últimas campañas hemos ofrecido un nuevo sistema, hemos abierto nuevos territorios, nuevos mercados y son iniciativas que nos hacen ver el futuro con entusiasmo, emoción e interés. Creemos que la BCL está en el momento que deseamos y con ganas de seguir creciendo. Es una final con dos equipos que no se han salido del top5 de la competición más fuerte de Europa, estamos encantados con el resultado.

Hemos iniciado las primeras discusiones para la próxima sede de la Final Four y espero que podamos anunciarlo antes del inicio de la temporada, aunque no siempre es fácil. Esta experiencia en Bilbao ha sido muy útil de colaboración con la ciudad y el gobierno local. Hay muchos equipos y ciudades o pabellones que han expresado su interés en este evento que va más allá de los propios partidos.

“El interés de los equipos ACB en querer jugar la Champions es el mayor voto de confianza posible”

Estamos recibiendo un tremendo interés y es la mejor noticia como organizador que se puede recibir. Hay mucho interés y nos llena de satisfacción. En 2016 cuando empezamos tuvimos un equipo de la ACB, que era Tenerife. El año pasado 8 solicitaron jugar. Este año seguramente lo superamos y es el mayor voto de confianza posible. Desafortunadamente hay un número limitado de plazas y hay que hacer una selección con criterio. El acuerdo con Unicaja no garantizaba la participación, no era una licencia de participación inmediata, decía que si Málaga finalizaba en determinada posición, obtendría el derecho a participar y esto depende de los resultados deportivos. He tenido la oportunidad de verme con el presidente de Unicaja y hay que ver qué pasa en los últimos tres partidos de ACB, cómo queda la clasificación, el interés de los equipos ACB en participar y habrá que tomar una decisión en la junta de junio. La ACB es una competición tremendamente competitiva. La junta de gobierno de la BCL tiene la potestad de invitar a un número de equipos. Tener la representación de tantos campeones de Ligas nacionales y equipos de tantas ligas nacionales es algo que nos orgullece.

“FIBA está comprometida con encontrar una solución al panorama peculiar del baloncesto europeo”

Es verdad que FIBA extendió el pasado verano una invitación a los equipos Euroliga y a la organización y a la NBA para sentarse en la mesa y encontrar la mejor forma de resolver la situación tan peculiar del baloncesto europeo. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que cambiar y hay consenso en la necesidad de poner el valor las ligas domésticas y las selecciones nacionales. FIBA está comprometida en encontrar una solución, la NBA también quiere aportar su conocimiento… y soy optimista en que una vez que acabe la presente temporada volvamos a poder sentarnos en la mesa y encontrar formas de hacer mejor el baloncesto europeo.

“La claridad empieza con el calendario y el sistema de competición”

El modelo actual no es el ideal para la comunidad baloncestística, que no la componen únicamente 13 equipos. Tenemos que hacerla positiva, sostenible, de nivel, aportar claridad… Nuestra ambición es crear un ambiente colaborativo y la claridad empieza en el calendario, en el sistema de competición y en el crecimiento.

Admiro a los aficionados que son capaces de comprender la estructura actual del baloncesto europeo con cuatro competiciones en las que unos tienen licencias, en otras son una selección random y en otra depende de los criterios deportivos. El numero ideal de competiciones y el acceso a las mismas es clave para encontrar esa claridad. Desde BCL o FIBA no se puede responder de forma unilateral, hay que encontrar una solución. Es difícil captar aficionados, hacerles entender las competiciones… Por eso FIBA tomó la iniciativa de sentar en la mesa para encontrar soluciones. No se puede entender que tu quipo juegue a la vez que tu selección nacional, eso un aficionado no lo entiendo. Lo bueno es que todas las partes estamos de acuerdo en esto. Queremos dar las soluciones a los aficionados. No queremos convencer a nadie, queremos crear un foro de participación en el que todos intercambien opiniones y encontrar un punto en común. No queremos convencer a nadie de que este bajo el paraguas de FIBA. La clave es cómo lo hacemos juntos en un ambiente que ayude a todos los equipos y no solamente a unos pocos. El calendario óptimo para hacer crecer el baloncesto en el que se separen los calendarios de clubes con el de selecciones es importante.. no pueden jugar el mismo día un club y una selección. No se pueden olvidar las cosas buenas que se han logrado pero hay que encontrar un punto en común.