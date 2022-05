Unicaja: A la «final» de Burgos con medio equipo bajo mínimos

El Unicaja encara el esprint final de la temporada con una plaga de problemas físicos que hace casi imposible a su entrenador siquiera poder preparar los partidos durante la semana. Y es que el parte de guerra cajista incluye a día de hoy a tres jugadores fuera de los entrenamientos, Tim Abromaitis, Carlos Suárez y Francis Alonso, además de otros cuatro que se entrenan con molestias, como es el caso de Jonathan Barreiro, Alberto Díaz, Darío Brizuela y Cameron Oliver.

«Seguro que Francis Alonso no estará disponible y vamos a intentar que Jonathan Barreiro llegue aunque no ha podido entrenar en toda la semana. Estamos con mucha precaución con Alberto Díaz, que no ha podido entrenar con normalidad, al igual que Darío Brizuela. Y ahora tenemos a Cameron Oliver con un proceso vírico», aseguró Ibon Navarro en la rueda de prensa previa al partido de este domingo a las 17 horas en el Coliseum de Burgos.

La verdad es que la situación es complicada para un equipo que se juega en la capital castellana buena parte de sus opciones de acabar la Liga en la ansiada undécima plaza que le permita tener opciones de jugar la próxima temporada la Basketball Champions League.

El equipo viaja a Burgos muy mermado, pero consciente de que depende de sí mismo todavía para acabar undécimo la Fase Regular liguera. Y es que si gana sus tres partidos (San Pablo Burgos, Baxi Manresa y Breogán) acabará seguro en el puesto 11 de la clasificación, que ahora mismo ocupa el propio Breogán lucense (para ser décimo necesita que Bilbao pierda los dos partidos que le quedan por jugar).

Habrá que ver qué tipo de partido les sale a los verdes en Burgos, donde les espera un ambiente de gala, con más de 9.000 espectadores en las gradas para tratar de ayudar a su equipo a mantenerse un año más en la Liga Endesa.