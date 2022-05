Otro bochorno ante el colista (89-74)

Es lo que le faltaba a la temporada del Unicaja. Un nuevo bochorno en la cancha del colista para dejar claro que el último de los objetivos del curso, acabar entre los 10 primeros para asegurarse plaza europea, tampoco lo conseguirá. Sin Copa del Rey, sin Final Four de la BCL, sin play off de la Liga Endesa... y ni siquiera sin quedar entre los 10 primeros para no depender de decisiones externas en los despachos. Y lo peor de todo es que aún quedan dos partidos para intentar al menos ser undécimo y esperar acontecimientos con el reparto de plazas del baloncesto europeo.

Un cuarto duró la seriedad del Unicaja en el Coliseum Burgos. A partir de ahí , los de Ibon Navarro volvieron a demostrar una notable falta de intensidad en defensa. La necesidad del Burgos, en plena lucha por salvarse del descenso a LEB Oro, se impuso, e incluso en algunas fases de la segunda mitad llegó a ser hiriente para los de verde lo que se estaba viendo sobre el parqué. Por más de 20 puntos llegó a ganar el equipo de Paco Olmos en el último cuarto, y finalmente se acabó llevando el encuentro por un contundente y sonrojante 89-74. El partido comenzó con un intercambio de golpes. Bouteille llevaba la iniciativa en el ataque verde y Eddie quería hacer lo propio en el otro aro. Muchos errores en ambos lados de la cancha en estos momentos. El alero francés ponía en ventaja al Unicaja, cinco puntos ya para él (8-9). Bouteille estaba siendo el amo y señor del encuentro, al menos en lo que al ataque se refiere. Estaba en uno de esos momentos donde ve el aro como una piscina. Tras un nuevo triple, el galo se colocaba ya con 15 puntos y colocaba a los de Ibon 5 arriba (16-21). Phillip cerraba el primer parcial con un acierto desde más allá de la línea de 6.75 sobre la bocina del cuarto que dejaba el electrónico en un apretado 21-23. En el inicio del segundo cuarto llegó el primer cortocircuito serio del Unicaja. Salió sin intensidad del banco y se llevó un parcial de 9-0 que colocaba en ventaja a los de Paco Olmos. Tres minutos sin anotar de los malagueños, que tuvo que cortar Cameron Oliver desde el triple (30-26). Estaba mejor en estos minutos el equipo local, subió su agresividad en defensa, mejoró porcentajes y consiguió enchufar a su gente en un partido trascendental para ellos. Los de Ibon Navarro consiguieron reconducir el rumbo con un 2+1 de Kravic y dos tiros libres de Alberto Díaz (35-33), pero Clemmons estaba desatado, en parte por las facilidades de la retaguardia verde para que lanzara con comodidad. Un triple el base norteamericano elevaba la distancia de nuevo hasta los 8 puntos (45-37). 18 puntos ya para él. Navarro tenía que volver a parar el choque a 1.02 para el descanso. Buena bronca se llevaron sus jugadores. Al descanso, 9 de ventaja para los burgaleses (46-37). No mejoró la película tras el paso por vestuarios. Dos libres de Lalanne y un triple de Vitor Benite disparaban en el tanteador al San Pablo Burgos. +14, máxima del partido hasta el momento (51-37). Cuatro puntos seguidos de Oliver enganchaban de nuevo al Unicaja, quedaba mucho por remar todavía (51-41). Consiguió mantener la ventaja el equipo de Paco Olmos, e incluso volver a elevarla durante algunas acciones, pero un triple e Bouteille, otra vez Bouteille, situaba al Unicaja por debajo de la barrera de los 10 puntos (58-49). Tiempo muerto local a poco más de 3 minutos para el final del tercer cuarto. Le sentó bien el parón al Burgos, que con un 6-0 de parcial volvía a estar la ventaja (64-49). Y Bouteille, a lo suyo. Nuevo triple (64-52). Al final del periodo, 68-54. Tenía por delante 10 minutos el Unicaja para evitar el bochorno en la cancha del colista, y para ello debía remontar 14 puntos... Y evidentemente no lo consiguió, ni de cerca. Dos triples consecutivos de Salash en el inicio del último cuarto lo ponía más complicado aún (74-54). El electrónico empezaba a reflejar un resultado hiriente. Ibon Navarro tenía que volver a parar el choque llegando al ecuador del último cuarto, porque la distancia era ya de 22 puntos (80-58) y la situación amagaba con ir todavía a peor. Los últimos cinco minutos del choque sobraron por completo, quizás algunos más. Solo sirvió para que Mario Saint-Supery pudiera sumar unos segundos más con el primer equipo y para que el Unicaja maquillara, tampoco demasiado, y evitara un resultado esperpéntico, más si cabe (89-74). Camino del punto final a la temporada, con todavía dos encuentros. Ya no hay nada en juego... salvo un milagro que permita acabar undécimo y que cuadren las cuentas. Ni ser décimo ha podido conseguir el equipo de Los Guindos en una temporada insoportable, de inicio a fin. Llega el momento de que los que deben hacerlo tomen decisiones. Supongo que no serán pocas.