Ibon: "Cuando la vida de uno corre peligro, saca energías de donde no hay"

Ibon Navarro achacó la derrota en la pista del Burgos a la diferencia de ganas e intensidad que puso cada equipo sobre el parqué. "Cuando la vida de uno corre peligro, saca energías de donde no hay. Nuestros objetivos son menos activadores que otros", dijo el vitoriano. Aún así, el técnico vitoriano asegura que no pueden dejarse ir y deben competir hasta el final en los dos partidos que quedan para acabar la temporada: "Son dos retos como para no pensar en el futuro y pensar en el presente", explicó.

Valoración del partido

"Creo que en el primer cuarto hemos conseguido controlar la salida de Burgos. Intuíamos que iban a salir con mucha energía. No hemos estado duros en el manejo de las faltas antes de bonus. Hemos permitido tiros de 3 puntos. En el comienzo de segundo cuarto no hemos estado concentrado. Ahí ha cambiado la dinámica del partido. El comienzo del último cuarto era clave, podíamos tener opciones de ganar si bajábamos de 10 puntos. Nos hemos encontrado con dos triples brillantes de Salash. El partido se ha quedado sin mucha historia".

Situación del Burgos

"Me sorprende ver a San Pablo, Andorra... por debajo de las expectativas. Esta liga no ha sido normal, el nivel de igualdad ha sido brutal. Veo a muchos jugadores que han jugado en equipo de Euroliga y Eurocup. Te metes en una mala dinámica y te ves así. Sorprende. Esta liga es así".

Intensidad

"Hay aspiraciones mucho más bonitas, como entrar en play off. Te activan. Tenemos un objetivo, si podemos quedar 11, mejor que 12. Este club tiene un pasado dorado y tenemos que intentar recuperar eso lo antes posible. No podemos dejarnos ir. No estamos en disposición de no pelear partidos. Cuando te encuentras a un equipo así, la energía no es la misma, evidentemente. Cuando la vida de uno corre peligro, saca energías de donde no hay. Nuestros objetivos son menos activadores que otros".

Bajas

"No había ningún jugador enfermo ni que no hubiera entrenado. No nos podemos agarrar a estas cosas. No hemos dado el nivel. Tenemos problemas y nos faltan jugadores, sí. Pero tenemos que competir más tiempo del que lo hemos hecho".

Final de temporada

"Se trata de acabar lo mejor posible. Son dos retos como para no pensar en el futuro y pensar en el presente".