Ibon: "Necesitamos a jugadores que sepan que pueden ayudar sin anotar puntos"

Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, ha ido cambiando el mensaje y su expresividad conforme han ido pasando las semanas. Especialmente, después de estas cuatro derrotas consecutivas. Ya no queda nada de aquel técnico que salió a rueda de prensa tras su debut ante el Real Madrid. Ahora, tras perder ante el Manresa, no quiere ni hablar de su futuro porque está "fastidiado".

Analizar el partido ha sido muy fácil: "Creo que es un partido en el que hemos entrado con poco acierto. Esa falta de energía se ha traducido la mayoría de las veces en falta de responsabilidad, de compromiso defensivo, de hacer un esfuerzo más. Ha habido un momento en el tercer cuarto que la gente se ha puesto a gritar "sí se puede" y el equipo se ha puesto. Al final ha sido la gente la que ha conseguido que el equipo despertase y recuperase el compromiso, el orgullo y competir hasta el final", explicó el técnico.

Sin embargo, volvió a fallar en los momentos más importantes: "Otra vez nuestro porcentaje de tiros libres nos ha hecho daño para poder estar más cerca. Somos un equipo que cuando no anota y tiene problemas de fluidez ofensiva olvida que hay que hacer más cosas en baloncesto que anotar. Hay demasiados jugadores que quieren ayudar al equipo anotando puntos y necesitamos jugadores que sepan que nos pueden ayudar haciendo otras cosas".

La primera parte en defensa del Unicaja fue el mayor lastre para el resto del partido y así lo argumentó el vitoriano: "Es difícil explicar de que nos han metido 52 puntos, es cierto que jugando a un ritmo de posesiones muy alto, pero tenemos que dar un paso adelante en el 1 contra 1. Fallamos tres tiros sencillos en ataque y volvemos a las mismas. Cuando no meten se olvidan de que nuestro problema no estaba delante, estaba detrás. Estábamos encajando canastas demasiado fáciles, muchas de nuestras faltas antes de bonus les han dado tiros libres... Nos falta responsabilidad".

¿Hay problemas especialmente reseñables? "Es evidente que el estado de la plantilla con tantos jugadores que acaban contrato no ayuda a empujar en favor del compromiso y del futuro del club, algo que es natural. Hay demasiada gente pensando en sí misma. Sabía que esto iba a ser difícil y lo está siendo. Todos estamos muy tocados. Mucha gente hay trabajando para que esto no pasara y es duro darte contra una pared", sostuvo Navarro.

No obstante, sorprendió que Abromaitis y Barreiro salieran de inicio pese a arrastrar problemas físicos. Sin embargo, era pura necesidad: "Las ausencias de los jugadores que dan eso que echamos de menos como Tim o Carlos, que están en el campo sin tener la necesidad de anotar y que saben que ayudan, nos ha perjudicado. La prueba evidente es que el primer día que los tenemos había que ponerlos. Jonathan no estaba en ritmo y sigue sin estar bien, igual con Tim. Todos éramos conscientes de los problemas. Se trataba de trabajar al máximo para solucionarlos. No los hemos solucionado. Sabíamos que llegado a este punto nos podía pasar y no hemos encontrado la manera de evitarlo", relató el técnico del Unicaja.

¿Cómo se afrontará el partido ante el Breogán en el que no hay nada en juego? "Tenemos que ser profesionales y hay un tema que es evidente: el respeto por nuestra profesión y la camiseta que llevamos. Si no valoramos nuestro trabajo, podemos salir en Lugo a ese tipo de partido. Si valoramos nuestro trabajo diario, lo privilegiados que somos y dónde estamos, tenemos que salir a competir. Habrá jugadores en los que, inconscientemente, su máximo será muy bajo y trataremos de reconocerlos, no nos podrán ayudar", terminó Ibon Navarro.