El Unicaja descarta abandonar la FIBA y regresar a la Eurocup

El Unicaja ya tiene claro su final de temporada en Liga Endesa: pelear por absolutamente nada. Después de ni acercarse a luchar por el play off de la competición y de caer en la pugna por esa undécima plaza, ¡qué cosas!, la derrota de este miércoles ante el Baxi Manresa ha confirmado que el equipo cajista va a llegar a la última jornada de la Liga Regular sin tener ningún objetivo en juego. Y lo que es peor, sin saber si jugará la próxima temporada competición continental, al quedar fuera de los puestos que dan derecho a jugar la Basketball Champions League 22/23.

Sin poder conseguir más allá de la duodécima posición en la competición nacional, la única opción de jugar la BCL por méritos deportivos ha quedado descartada. Hay que recordar que, a día de hoy, el reparto de plazas queda de la siguiente forma: tres para Euroliga, cuatro para Eurocup y otras cuatro para la BCL. Sin embargo, este sistema está sujeto a variaciones como que el Valencia pueda jugar Euroliga por los problemas con los equipos rusos o que no todos los clubes españoles que les corresponde jugar Eurocup quieran hacerlo. Muchas dudas, pero ninguna certeza en favor de los intereses de los verdes.

Sin BCL ¿es posible un nuevo escenario en el que el Unicaja abandone la FIBA y regrese a la Eurocup? Fuentes del club consultadas por La Opinión de Málaga han descartado esta opción, a pesar de que el equipo verde sí podría tener hueco la próxima temporada en la Eurocup al ser una competición en la que no priman los criterios deportivos y sí más los de historia o tradición.

¿En qué posición queda el Unicaja a fecha de hoy? La FIBA podría en junio repartir alguna invitación y acordarse del Unicaja, pero no es nada seguro. Por eso desde el entorno del club se ha vuelto a hablar de la Eurocup como una vía de escape hacia la competición europea. Sería una solución real para volver a Europa, pero lo cierto es que en las oficinas de Los Guindos no la contemplan. No se quiere dar un paso atrás en el camino trazado y volver a la Eurocup, a pesar de que la competición satélite de la Euroliga le ofreció a los malagueños hace ahora 12 meses un contrato por tres años (temporadas 21/22, 22/23 y 23/24). La nueva dirección del club decidió desechar esa opción hace un año y no va a haber vuelta atrás este próximo mes de junio.

Descartado el cambio de la FIBA a la Eurocup, el tema se centra ahora en el reparto de invitaciones que haga la BCL a los distintos equipos que hayan quedado fuera. Patrick Comninos, el CEO de la Basketball Champions League, ya fue muy contundente: "El acuerdo con el Unicaja no garantiza su participación en la próxima BCL, veremos qué pasa en los 3 partidos que le restan de la ACB". Y el resultado ha sido muy evidente, el conjunto cajista ha entrado en un bucle de derrotas del que no ha conseguido salir a pesar de tener una brillante oportunidad de alcanzar la undécima plaza tras la derrota del Breogán contra el Fuenlabrada.

Más allá de lo que ocurra con los contratos de los jugadores y los nuevos fichajes que lleguen, lo cierto es que va a ser otra vez un verano muy largo en el que Antonio Jesús López Nieto y toda la cúpula cajista van a tener que afrontar intensas negociaciones para trazar el futuro europeo en el Unicaja.