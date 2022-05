FIBA Europe Cup: ¿Alternativa del Unicaja para jugar en Europa?

El Unicaja va a pelear hasta el último segundo por mantener su plaza en la próxima Basketball Champions League (BCL). Los resultados deportivos en la Liga Endesa no le favorecen, al no haber cumplido el objetivo de acabar la ACB entre los 11 primeros de la clasificación, pero el club trabaja ya en los despachos buscando todas las opciones posibles para que el equipo verde pueda estar en la próxima edición de la BCL 2022/2023.

Lo que sí es más probable es que la FIBA curse invitación al Unicaja para jugar en la FIBA Europe Cup, la segunda competición europea organizada por la Federación Internacional. Un torneo con mucho peor nivel que la BCL y que esta temporada ha ganado el equipo turco Bahçesehir Koleji, en el que juega un viejo conocido de la afición cajista, el escolta norteamericano Jamar Smith.

El Casademont Zaragoza ha sido el único equipo español que ha participado este curso en esta Europe Cup. Los maños lo hicieron en calidad de 12º clasificado de la pasada Liga Endesa, mismo puesto que ocupará el Unicaja esta temporada, por lo que la invitación de la organización parece segura por ¿méritos? deportivos para disputar esta competición satélite de la Champions League.

Una participación de los maños, por cierto, breve y pobre ya que el equipo de Zaragoza no pasó de la primera fase. Le tocó compartir grupo con Avtodor de Rusia, Reggiana de Italia y Hapoel Gilbona Galil de Israel y acabó tercero la liguilla, solo por delante de los hebreos.

Como La Opinión de Málaga ya ha informado, está descartado que el Unicaja abandone el territorio FIBA para regresar a la Eurocup/Euroliga. Así que habrá que ver la decisión que toma el club de Los Guindos si no entra finalmente en la BCL y la FIBA le permite jugar esta segunda competición cuyos principales equipos esta temporada han sido: Telenet Giants Antwerp (Bélgica), B.C. Rolski Sportist (Bulgaria), Hakro Crailsheim Merlins (Alemania), Ionikos B.C. (Grecia), Szolnoki Olajbanjasz (Hungría), Hapoel Gilboa Galil (Israel), Pallacanaestro Reggiana (Italia), Heroes Den Bosch (Países Bajos), Legia Warszawa (Polonia), C.S.M. Oradea (Rumanía), Avtodor Saratov (Rusia), Bahcesehir Koleji S.K. (Turquía) y B.C. Kyiv (Ucrania).

La situación no es fácil. Todavía no se puede descartar que el Unicaja encuentre un hueco en la BCL. Pero si no llega, la Europe Cup podría ser la vía para volver a Europa. La clave es si el club estaría dispuesto a jugar la cuarta competición del baloncesto europeo o preferiría pasar un año en blanco a nivel continental. Habrá que esperar...