Ibon Navarro y Unicaja decidirán su futuro el 16 de mayo

El técnico del Unicaja Ibon Navarro adelantó en la rueda de prensa previa al último partido de Liga contra el Breogán que el lunes 16 de mayo se reunirá con la dirección del Unicaja para decidir su futuro en el equipo malagueño. "A la vuelta de Lugo se sentarán, harán una valoración y veremos donde estamos", manifestó el entrenador. Navarro insistió en la necesidad de acabar la temporada, y hacerlo de la mejor manera posible, antes de tratar el futuro de la formación.

Navarro expresó la necesidad de construir, dar una identidad y asumir cierto valores como equipo. "No se ha conseguido no por falta de deseo, de trabajo ni de ganas, sino que ha habido un momento de la temporada crítico donde no hemos podido pasar al siguiente nivel", manifestó el técnico. El entrenador aseguró que la falta de identidad a la hora de jugar no es por culpa de nadie. "Me ha decepcionado el resultado final al ver el trabajo de staff y jugadores, no hay culpables pero sí un responsable, que soy yo" afirmó de forma rotunda.

El entrenador del Unicaja señaló la falta de constancia, equilibrio y regularidad en los juegos como los principales problemas del equipo, lo que se ha traducido en derrotas. Esta situación se ha visto agravada por la plaga de lesiones sufridas en la temporada. "Las lesiones no han ayudado, nos han obligado a cambiar las normas, las reglas y el estilo de juego", explicó Navarro. "No es excusar al equipo, pero sería injusto no decirlo".

El técnico aseguró que pese a que el equipo está situado en la duodécima posición, los jugadores poseen potencial ocupar las plazas más altas de la clasificación. Navarro afirmó que el compromiso y esfuerzo son mejores en los entrenamientos que lo que se demuestra en los partidos, pero que en situaciones de estrés los jugadores se agarran a lo que los define, su talento. "No puedes tener a tantos jugadores que sean buenos haciendo lo mismo, porque es muy difícil convivir".

El Unicaja sufre energía negativa en este último tramo de temporada, según su entrenador. El técnico señaló que la única opción es intentar disfrutar de lo que queda juntos como o equipo, o sino el suplicio será mayor.