Alonso y Guerrero deben esperar

Los Guindos volvió a sacar músculo este fin de semana con las dos medallas que consiguieron los cadetes en el Campeonato de España. Dar el salto desde las categorías inferiores hasta el primer equipo ha sido muy complicado en los últimos años, con la ausencia de ese filial que compita en LEB Oro. Ahora bien, hay casos en los que los jugadores se marchan a Estados Unidos para seguir estudiando y formarse como deportistas, y algunas de esas veces regresan a Málaga. Dos de los que tomaron ese camino de ida y vuelta fueron Francis Alonso y Rubén Guerrero, jugadores que tienen en el aire su futuro en la Costa del Sol de cara a la próxima temporada.

Después de poner fin, y gracias, a una temporada terrorífica, el Unicaja ha entrado en unas semanas en las que debe tomar muchas decisiones. Hay jugadores como Matt Mooney, Cameron Oliver, Dejan Kravic o Axel Bouteille que no tienen ninguna opción de renovar. Sin embargo, hay otras situaciones que en la directiva se van a estudiar más en profundidad y que son también más sensibles. Francis Alonso y Rubén Guerrero se han criado en las pistas de Los Guindos y la continuidad de ambos no está asegurada, pero tampoco descartada. Lo que sí que parece es que como máximo seguirá uno de los dos y con un perfil, a priori, no muy protagonista en la rotación. Aunque eso luego los entrenamientos y los partidos lo pueden cambiar.

El mercado estival será clave para saber qué pasa con ambos. En el perímetro tiene contrato Brizuela y se buscan uno o dos fichajes más para el puesto de «2». Esa es la intención. El vasco tiene contrato y, salvo que un equipo venga con una oferta, seguirá. Jaime Fernández es uno de esos jugadores a los que se les acaba el contrato este 30 de junio y a día de hoy no parece que vaya a seguir (salvo que se vaya Brizuela). Así que la continuidad de Francis Alonso dependerá de lo que el club pueda encontrar en el mercado. Se busca más físico y más defensa, pero...

La verdad es que el canterano es un auténtico especialista en el tiro. Un «killer». Ha desempeñado varios papeles a lo largo de la temporada ajustándose a las necesidades de la plantilla, ya fuera por lesiones o por debilidad. Ha jugado de escolta, de alero... Dependiendo las características de los jugadores que se puedan fichar, se decidirá si el malagueño tiene hueco, aunque primero habrá que saber si el propio Francis Alonso quiere seguir con un rol poco protagonista, por mucho que sea en el equipo de su vida.

Otro caso espinoso es el de Rubén Guerrero (26 años). El impacto del pívot marbellí en el juego del equipo no ha dado un paso adelante esta temporada. Este 30 de junio se termina su vinculación con el Unicaja y va a depender también de lo que ocurra con el mercado. En este caso hay un nombre propio que va a determinar de manera indirecta su marcha o su continuidad: Yannick Nzosa.

El congoleño se va a presentar al Draft de la NBA el próximo 23 de junio, aunque tiene una cláusula por la que puede retirarse antes. En caso de que no acuda, su contrato le mantiene unido con el Unicaja. Si Nzosa sigue vestido de verde, el futuro de Guerrero está fuera del Unicaja. Repetir con los dos está descartado. Si Nzosa se va, entonces podría tener alguna opción de renovar.

Lo cierto es que los dos jugadores del Unicaja pueden ser piezas apetecibles en el mercado ACB, sobre todo para equipos con problemas para cubrir los cupos. Más allá de intenciones de terceros, primero tendrá que decidir el Unicaja si tienen hueco en su próximo proyecto 22/23 y el club tendrá que conocer si el deseo de ambos jugadores es permanecer en Málaga o irse. Hay un derecho de tanteo también por el medio. En fin, bastantes dudas y pocas certezas con ambos.