El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, pasó este martes por el programa Zona Verde de 101 Televisión, para pasar revista a la actualidad cajista, después de una temporada muy dura, en la que no se han cumplido los objetivos deportivos previstos a principio de la temporada.

Rodríguez tiene por delante uno de los veranos más complicados de su vida, en el que tendrá que reconstruir la plantilla verde con al menos 8 fichajes.

Para empezar, hizo balance de la temporada 21/22: «Dije que iba a ser un año complicado, aunque no lo esperaba tanto. La temporada ha sido una decepción tremenda. Creo que teníamos equipo para algo más, al menos para estar en play off, que es lo mínimo que hay que pedirle a este club. Y no lo hemos conseguido. El comienzo no fue el mejor y después durante la temporada hemos visto que el equipo era un grupo de jugadores que ha trabajado bien, gente disciplinada, pero no ha existido como grupo esa química que necesita un vestuario para conseguir los objetivos».

«Lo mejor ha sido nuestra afición, que cuando ha acudido al Carpena siempre ha animado y ha estado con el equipo. Tenemos una deuda con ellos, tenemos que darles una alegría la próxima temporada», apuntó.

El director deportivo reflexionó sobre el Unicaja actual, que no tiene nada que ver con el del pasado. «El Unicaja de hace 10 años y el de ahora no tienen nada que ver. Eso es una realidad. Eso no quiere decir que nos vamos a conformar. Pero hay otros clubes que lo han hecho mejor, con más estabilidad y con una gran gestión. Hay que ser humildes, pero ser ambiciosos».

Gracias a todos por estar ahí una semana más. Regresamos la próxima semana con el programa 30. El baloncesto no se detiene 🏀 pic.twitter.com/vHjdOne2py — Zona Verde (@ZonaVerde101) 24 de mayo de 2022

También habló de algunos de los nombres propios de la temporada. «Si analizamos los números de Norris Cole, con 14 puntos, buenos porcentajes y 5,6 asistencias, como rendimiento es muy bueno. Pero no encajó en el equipo. Por lo que sea, no funcionó, salvo en partidos puntuales. Hubo que tomar una determinación. El tema de Micheal Eric era por el sistema de juego de Fotis Katsikaris, más orientado a nuestros exteriores que a los interiores. Me hubiera gustado verlo con Ibon Navarro. Su actitud, su físico y su rebote nos podrían haber ayudado mucho».

«Fichar a Mooney fue por buscar físico. Es un jugador que nos dio defensa, podía jugar de «1» y «2», pero está acostumbrado a tener el balón y a veces jugaba mucho para él. Cameron nos dio versatilidad y físico. Le costó adaptarse al baloncesto europeo».

Respecto a la renovación de Ibon Navarro, descartó que hubiera dudas en el club sobre él. «Ibon cambió el espíritu del equipo, se erigió en un líder con los jugadores, hizo un gran trabajo y me sabe mal el final de temporada que hemos tenido. Hemos visto que se puede confiar en él. Es un técnico muy preparado y con mucha ambición. Creo que puede estar aquí muchos años. A mí su baloncesto me gusta».

Respecto a los fichajes, renovaciones y demás asuntos, Juanma dio pocas pistas. «Estamos en proceso de reflexión. Necesitamos jugadores físicos y con capacidad defensiva, pero también que haya talento. Hay que jugar rápido, duro, ir a por todos los balones».

«Vamos a intentar hacer el mejor equipo posible, sin prisa, pero sin pausa. No tengo duda de que será un buen proyecto. Habrá que traer exjugadores ACB y también algunos jugadores que sean una apuesta. Queremos una plantilla versátil. Con jugadores que quieran ganar».

Respecto a la participación del equipo en competición europea, no hay novedad por ahora. «Nuestra intención es jugar en Europa. Eso es lo que digo cuando me preguntan los agentes. Muchos jugadores piden jugar en Europa, aunque es verdad que el Unicaja, por sí mismo, tiene prestigio».

También habló de varios jugadores que no tienen descartada su presencia en el próximo proyecto, pero tampoco asegurada. «Con Jaime Fernández hablamos y le comenté algo privado que no quiero desvelar. Francis y Rubén hay que tratarlos como a cualquier otro jugador. Vienen de la cantera, pero ya tienen una cierta edad y veremos si entran o no en los escenarios que estamos estudiando. Brizuela necesita madurar. Le hemos dicho que no lo va a tener fácil el año que viene. Que depende de él. Yo confío, creo que lo puede hacer bien. Y Abromaitis puede que nos entre en algún escenario. Es justo reconocer que ha sido el más sólido esta temporada. Si hay alguno mejor que él no seguirá y si no encontramos, podría tener hueco», finalizó.