Jayson Granger se ha pronunciado este jueves sobre su futuro profesional. Tiene un año más de contrato con el Baskonia, aunque el club vitoriano podría cortarle este próximo mes de junio. El base uruguayo firmó el pasado verano un contrato de un año más otro opcional con el Baskonia, pero desde la semana pasada se ha especulado con la posibilidad de que regrese al Unicaja si es que el club vitoriano le abre definitivamente la puerta este próximo verano.

Granger ha dejado claro que su deseo es cumplir el vínculo que tiene firmado en Vitoria. "Desde que me fui de Málaga, siempre han salido rumores de que iba a volver. Nunca he dicho que no al Unicaja, siempre he dicho que he estado muy gusto a allí, igual que estoy aquí en Vitoria. Tanto mi familia como yo estamos encantados aquí, es el sitio donde he pasado más temporadas durante mi carrera al margen de Madrid. Tengo un año más de contrato y me encantaría quedarme, pero no es una pregunta para mí. Es una decisión que debe tomar el club y ya veremos lo que pasa al final de temporada", señaló Granger.