Yannick Nzosa empeora sus previsiones para el Draft de la NBA

La temporada de Yannick Nzosa con el Unicaja no ha sido fácil, pero tampoco se espera que lo sea para él este mes, que se antoja clave para su futuro deportivo. El pívot congoleño, de solo 18 años, tiene marcado en su calendario el 13 de junio, fecha límite para comunicar una decisión a la NBA que marcará un antes y un después a su carrera: Draft sí, Draft no. Ir a Estados Unidos en estos momentos o esperar unos años más...

La irrupción del joven cajista durante la temporada 2020/2021 asombró no solo en el panorama nacional, sino también en el estadounidense. Desde entonces, han sido muchos los ojeadores de distintas franquicias de la NBA los que han visitado el Martín Carpena para ver a Nzosa. Tal fue su impacto que el pívot del Unicaja se postulaba en octubre de 2021 como un serio candidato a estar en el Top 3 del Draft de este próximo junio, es decir, el primer jugador internacional.

Sin embargo, el jugador ha bajado de manera infinita sus prestaciones este curso. A pesar de todo, la intención de la agencia del jugador fue viajar a Estados Unidos tras finalizar la temporada para mejorar las sensaciones generadas. Así que unos días después de echar el cierre a la Liga Endesa en Lugo, Nzosa se marchó a tener entrenamientos privados con los ojeadores y los "capos" que elegirán en la cita del próximo 23 de junio en Nueva York. De alguna manera o de otra, ha tenido contacto con todas las franquicias, pero las ideas actuales no se han correspondido con los pronósticos iniciales.

Solo 60 jugadores de los 283 que se presentan, por ahora, serán elegidos en el Draft. Pues, según las webs especializadas, el pívot cajista habría caído hasta la posición número 56 (destino Cavaliers) e incluso podría estar fuera de la elección. Así lo aseguran Jonathan Givony, periodista de ESPN, y la página NBA Draft Room. Los expertos no pronostican buenas sensaciones para un Yannick Nzosa que prometía ser como mínimo Top 10. Tan solo NBADraft.net es algo más optimista y le coloca en el puesto 48, con el que iría a Minnesota Timberwolves. Nada comparado con lo que se esperaba hace un año.

Esta es la situación de Nzosa tras los entrenamientos privados. Ahora bien. Tiene una decisión muy importante que tomar y es que tiene hasta el 13 de junio para poder retirarse del Draft a través de una notificación a la NBA por escrito, ya que hay que recordar que por año natural debería presentarse en 2025. Sin embargo, es un derecho que da la organización solo una vez a lo largo de la carrera del jugador. En caso de hacerlo ahora, no podría volver a recurrir a él si se volviera a presentar en un futuro.

¿Qué ocurriría si el pívot congoleño se presentase al Draft y no fuera finalmente elegido? Si su intención es jugar en la NBA la próxima temporada, no pasaría nada, ya que podría negociar con cualquier equipo durante el verano, pero sería contratado con el salario mínimo. No obstante, la cláusula que tiene para irse a la competición estadounidense es de 850.000 dólares y es el precio de salida que tiene con el conjunto malagueño.

El futuro de Yannick Nzosa es toda una incógnita en el Unicaja. Es uno de esos cuatro jugadores que tienen contrato, él hasta 2026. En caso de marcharse, la situación es clara, pero existen más dudas en la dirección deportiva si se queda. El jugador va a querer disputar todos los minutos posibles y el nuevo proyecto malagueño querría mejorar las prestaciones ofrecidas en la pintura con varios fichajes. Precisamente, es la zona a la que más atención se va a prestar en el mercado y no es descartable que en Los Guindos opten por una cesión para que el pívot congoleño coja minutos en otro equipo, si es que no es una pieza fuerte en los planes de la rotación de Ibon Navarro. Interés hay por parte de otros clubes españoles e incluso europeos.

Así que esta es la situación de Yannick Nzosa. Las previsiones no son del todo optimistas. La primera ronda (del 1 al 30) ha quedado completamente descartada. Habrá que ver si, a pesar de no haber acudido al Draft Combine, han sido suficientes los entrenamientos privados para generar confianza en las franquicias de la NBA. Sin embargo, antes del 13 de junio tiene que responder a una pregunta: ¿Se mantiene en el Draft de 2022 o se retira?