El Gran Canaria, un «problema europeo» menos para el Unicaja

El Unicaja podría tener su camino europeo un poco más despejado, solo un poco, en su intento de recibir una invitación para jugar la FIBA BCL. Todo hace indicar que el Gran Canaria, aunque no es oficial aún, habría decidido continuar jugando la Eurocup una temporada más.

Han sido numerosas las informaciones que habían planteado en las últimas semanas la intención canaria de un cambio continental desde la Eurocup a la BCL. Algo que habría sido muy negativo para los intereses de los verdes. Las últimas noticias hablan, sin embargo, de que el conjunto isleño seguirá disputando la segunda competición de la Euroliga, donde quedó eliminado esta temporada en los cuartos de final frente al Andorra, descartando su trasvase a la FIBA.

Hay que dejar claro que no es una decisión oficial, pero según se informa desde Las Palmas la intención del club y de su director deportivo es clara. A pesar de que no lograran la licencia trienal, la sintonía de los canarios es buena con la Euroliga.

Si definitivamente el «Granca» no juega BCL, «solo» habría cinco clubes por delante del Unicaja para acceder a la competición de la FIBA, con la incógnita de qué hará el Breogán. Barça, Real Madrid y Baskonia jugarán la Euroliga con la duda del Valencia Basket, que podría recibir una invitación en sustitución de los equipos rusos. En el caso contrario, los de la Fonteta, además del Joventut y el citado Gran Canaria, serán los representantes españoles en la Eurocup.

Atendiendo a la clasificación y a la intención de los clubes, irán seguro a la BCL Tenerife, Manresa, Bilbao y Murcia. Así que el problema en Los Guindos es ahora «menor» y existe cierto «alivio», aunque queda por saber qué pasará con el Breogán.

¿Qué ocurre con los de Lugo? Los gallegos, por méritos deportivos, tendrían una invitación para jugar la Basketball Champions League antes que el Unicaja, al haber quedado un puesto por delante de los costasoleños en la clasificación liguera, tras la Fase Regular. Sin embargo, no está claro que vayan a aceptarla porque son varios los problemas a los que se enfrentan. Los más evidentes son el presupuesto y la plantilla que deberían construir. En un principio, el presupuesto se mantiene con respecto a la temporada pasada. Sin embargo, según confirmó el director general, Tito Díaz, tendrían que ingresar 500.000 euros más para tener el mismo dinero, ya que es el depósito que supone participar en la ACB.

Con respecto a Europa, el Breogán primero tiene que recibir la participación de la FIBA, que les llegará antes que al Unicaja. Para ello hay que esperar aún a que todas las competiciones nacionales finalicen y la FIBA decida cómo reparte sus 20 plazas «fijas» de la primera fase de su máxima competición continental y las otras 24 de los equipos que jugarán la Fase Previa, en la que habrá en juego los últimos 4 billetes para la Primera Fase de la BCL.

Otra cuestión son los viajes, puesto que supone una inversión mayor tener que desplazarse desde Lugo hasta el resto de países. Ahora bien, tienen clara una premisa: «Nuestro primer objetivo será siempre la permanencia en la Liga Endesa», explicó el dirigente gallego, dejando claro que Europa no es una prioridad para ellos.

El Unicaja, por ahora, vigila todas las opciones abiertas: La más que posible decisión del Gran Canaria de jugar Eurocup, la eliminación confirmada de los equipos rusos y bielorrusos, la más que probable ausencia de los clubes ucranianos y estas dudas del Breogán. Todo unido confirmaría esa pequeña puerta abierta que tiene el Unicaja con la FIBA.

No obstante, los tiempos en este proceso están claros. La entidad malagueña tiene como fecha límite el 17 de junio para tener el ok de la FIBA para jugar la BCL. El día 23 está previsto que se celebre la asamblea entre todos los clubes y no será hasta el 7 de julio cuando se produzca el sorteo de la Fase Previa y la Fase de Grupos.

De momento hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Todo ello sin descartar tampoco que la FIBA acabe dejando al Unicaja fuera de la BCL y con una plaza abierta en la FIBA Europe Cup, la competición «menor» que organiza la Federación Internacional de Baloncesto.

Mientras tanto, el Unicaja sigue haciendo su «trabajo» en los despachos con el objetivo de conseguir la invitación para jugar la ansiada Basketball Champions League y evitar así tener que jugar la cuarta competición continental o quedarse, incluso, fuera de Europa por primera vez en lo que va de siglo XXI.