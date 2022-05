El posible interés del Unicaja por Jayson Granger tendrá que esperar

El futuro de Jayson Granger tendrá que esperar. Sigue siendo una incógnita con qué camiseta jugará la temporada 22/23 y es que el base, vinculado de nuevo con el Unicaja, sigue en competición con el Baskonia, su actual equipo, y habrá que esperar para saber qué pasa con su futuro. El equipo de Neven Spahija venció este lunes al Valencia Basket en el tercer partido de los cuartos de final del play off de la Liga Endesa y jugará las semifinales contra el Real Madrid.

A pesar de tener el factor cancha en contra, el Baskonia consiguió la victoria decisiva (59-76) en La Fonteta en un encuentro que estuvo claramente marcado por la lesión de Martin Hermannsson, quien sufre una rotura total del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Además, el Valencia solo anotó 5 puntos en el último cuarto, finalizando el encuentro con un parcial de 5-23.

En ese período fue clave la figura de Jayson Granger. El excajista fue uno de los tres jugadores visitantes que disputó los 10 minutos y acabó con una influencia en la pista de +18, después de que su presencia fuera muy intermitente durante el resto del encuentro para dar descanso a Wade Baldwin IV. Tras superar los cuartos de final, el reto del uruguayo pasa a ser las semifinales. Allí se encontrará al Real Madrid, quien venció al Baxi Manresa con un 2-0 en la eliminatoria. El primer partido será el jueves 2 de junio a las 22.00 horas.

Ahora bien, cuando acabe la lucha por el título de ACB, ¿quién tiene el poder de decisión sobre el futuro de Granger? El Baskonia. El uruguayo tiene un contrato de dos temporadas con su actual club (1+1), pero la segunda es opcional. El club vasco tiene una opción de corte, al igual que el Unicaja con Carlos Suárez y que finalmente ejecutó. Así que, tras acabar la temporada, será el base quien se tenga que sentar con su equipo y esperar una respuesta sobre su futuro.

Si finalmente el Baskonia le abre la puerta para marcharse, en las últimas semanas se ha vinculado al jugador con el Unicaja, donde ya estuvo en las temporadas 13/14 y 14/15. "Tengo un año más de contrato y me encantaría quedarme", explicó Jayson Granger hace unos días. Sin embargo, también confesó: "Nunca he dicho que no al Unicaja, siempre he dicho que estado muy a gusto". Por lo que habrá que esperar. Primero a que acabe el play off del Baskonia, más adelante para saber si el club vitoriano quiere que el base continúe y, finalmente, si Granger contempla volver a vestir la camiseta verde en la temporada 22/23.