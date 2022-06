El Unicaja 2022/2023 sigue siendo un auténtico enigma. El club camina con lentitud estas primeras semanas de su postemporada a la espera de que las diferentes Ligas de toda Europa vayan echando el cierre y el mercado de fichajes se comience a agitar. Son muchos los cambios que va a sufrir la plantilla verde y morada, pero habrá que esperar para conocer los primeros nombres del róster del nuevo proyecto cajista.

Se sabe oficialmente que Ibon Navarro va a seguir siendo el entrenador del equipo y que Carlos Suárez deja el club, tras 9 temporadas en la plantilla de la entidad de Los Guindos. Esto es ya oficial. No van a seguir tampoco Mooney, Kravic, Bouteille o Cameron Oliver, pero de esto no hay ninguna noticia oficial ya que la política «habitual» del club es no informar sobre los jugadores que acaban contrato, en el caso de que no sigan en Málaga, como es el caso de los cuatro jugadores comentados.

Uno que sí que tiene contrato asegurado para la próxima temporada es el escolta vasco Darío Brizuela, aunque tampoco se puede dar cien por cien segura su continuidad en la plantilla 22/23. Es cierto que el club, al menos a día de hoy, no tiene ninguna intención de «cortar» su contrato este verano, pero la cuestión es saber si el jugador, tras dos temporadas muy malas deportivamente del equipo, fuera del play off y también esta última campaña fuera de la Copa del Rey, prefiere buscar un destino mejor y es el propio Brizuela el que pide al club abandonar Málaga.

La verdad es que Darío es un jugador que despierta división de opiniones por su tipo de juego. Su talento para anotar es innegable. Es un jugador determinante en ataque. Diferencial. El problema es su falta de celo en defensa, su palpable falta de físico, que le hace sufrir ante rivales más poderosos físicamente, y también la necesidad de balón que tiene para poder producir, lo que le hace muchas veces jugar de manera egoísta, abusando del bote y sin buscar el pase al compañero, algo que desespera a los aficionados.

El director deportivo del club, Juanma Rodríguez, desveló días atrás que había mantenido una reunión con el jugador al finalizar la temporada. «Brizuela necesita madurar. Le hemos dicho que no lo va a tener fácil el año que viene. Que depende de él. Yo confío, creo que lo puede hacer bien», aseguró Juanma en el programa Zona Verde de 101 Televisión.

Esa frase de: «Le hemos dicho que no lo va a tener fácil el año que viene» supone toda una declaración de intenciones sobre el rol que le espera, a priori, al jugador. Y es que el club ha trasladado al vasco que su papel en el próximo róster verde no será el de un jugador «franquicia» ni mucho menos. Es evidente que cada uno deberá ganarse sus minutos y la confianza del entrenador en los entrenamientos desde que arranque la pretemporada, pero lo cierto es que la idea del club es apostar este próximo mercado veraniego por un jugador importante en la posición de escolta, que recortará al exterior vasco su presencia de minutos sobre la pista y su papel protagonista.

El «tema Brizuela» es una cuestión prioritaria este verano en Los Guindos ya que afecta también directamente al futuro de Jaime Fernández. El madrileño sí que acaba contrato este verano y aunque en el club se vería con buenos ojos que continuara en Los Guindos, lo cierto es que no tiene sitio si Brizuela sigue en el equipo. Los rectores verdes piensan que Darío y Jaime son dos jugadores de características muy parecidas y no se quiere repetir errores del pasado, juntando muchos «cromos repetidos» en las mismas demarcaciones del campo.

La apuesta del «nuevo» Unicaja será por jugadores versátiles y que se complementen en su tipo de juego. Y es ese escenario no se quiere que vuelvan a coincidir el vasco y el madrileño. Al menos eso es lo que se piensa ahora mismo en los despachos del club.

Salvo sorpresa en las próximas semanas, Darío Brizuela será uno de los 12 profesionales que formarán la plantilla del Unicaja 2022/2023. Lo que está por ver es su papel dentro de la rotación de Ibon Navarro. Después de las palabras del director deportivo él ya sabe de primera mano que «no lo va a tener fácil el año que viene».