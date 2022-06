Las dos secciones del Unicaja Infantil preparan con ilusión el Campeonato de España de la categoría que arranca este próximo fin de semana en Galacia para ambos. La localidad pontevedresa de Marín acoge un nuevo torneo para los chicos de Manolo Bazán, que afrontan la competición llenos de ilusión. “Los chicos están entrenando muy bien, con la máxima ilusión. Es su campeonato y creo que vamos en condiciones de competir con los rivales que nos vamos a encontrar ahí", ha señalado el entrenador.

El equipo está encuadrado en el Grupo B, junto al Club Baloncesto Imprenta Bahía (1º Baleares), el Fundal Alcobendas (3º Madrid) y el Catalana Occident Manresa (3º Cataluña), unos rivales a los que el técnico atisba dificultades. “Por lo que he visto de ellos son tres equipos que están bien, hay que competir y tener cuidado con ellos. Al Manresa ya le hemos ganado dos veces este año, pero no hay que confiarse. Tenemos que salir superconcentrados”, ha explicado Bazán.

Con respecto a la presión, el técnico malagueño ha expresado que la clave es “ir partido a partido, como si venimos un domingo a jugar en casa. Pensamos en el primer partido y no más allá, ya que si pensamos más allá es complicado. Pasito a pasito, que, sino, podemos llevarnos un susto”, ha apuntado el entrenador. “El objetivo es jugar la final, queremos hacerlo. Es muy difícil, son muchos partidos hasta llegar a la final y hay muchos equipos, los mejores de España, pero si te digo que no llevamos la ilusión de jugar la final, te engaño. Que después quedamos en cualquier otro puesto, puede ser, pero hay que intentarlo”. “Después de la Copa es el campeonato más importante del año y ellos lo viven con ilusión, son las mejores semanas de entrenamiento porque están muy concentrados y motivados, sin que les cause una presión extra. Vamos a jugar”, ha concluido Manolo Bazán.

Por su parte, las chicas se desplazarán a la localidad de Betanzos (A Coruña) para comenzar su andadura en la competición también este próximo domingo 5 hasta el 11 de junio. Allí buscarán reeditar el gran éxito de la temporada pasada, en la que las malagueñas se coronaron campeonas de España de la categoría. Las chicas se encuentran en el Grupo A, en el que se verán con el Babypat Hijolusa (1º Castilla y León), el Movistar Estudiantes (2º Madrid) y el Advisoria Mataró Maresme 2008 (2º Cataluña).

El entrenador del equipo, Javier Pérez de los Reyes, ha valorado el estado de la plantilla antes de afrontar la cita. “Creo que llegamos después de haber hecho un buen campeonato de Andalucía, sobre todo sabiendo qué cositas hacemos bien, aquellas que nos cuestan un poco más… y a partir de ahí vamos a trabajar en el Campeonato sobre eso. Esperemos que lleguemos lo mejor posible”, ha asegurado.

Para Pérez de los Reyes, “nuestras expectativas, siendo el club que somos, tienen que ser máximas. Una vez allí, el torneo nos pondrá en nuestro lugar, pero nosotras vamos con las expectativas de hacerlo lo mejor posible, de dar nuestro mejor nivel y de pelear de tú a tú contra cualquier equipo”.

En cuanto a los rivales, el técnico ha indicado que “nos ha tocado un grupo de bastante nivel, con Advisoria Maresme, Estudiantes y el campeón de Castilla y León [Babypat Hijolusa]. Realmente en cualquier grupo hay buen nivel, con rivales que nos lo van a poner difícil, por lo que simplemente vamos a intentar hacerlo lo mejor posible”.

En palabras de Pérez de los Reyes, “las niñas, como cualquiera que tenga 12 ó 13 años, están súper motivadas y nerviosas. Pero la experiencia que tienen de torneos y campeonatos ayudan a quitarnos los nervios, aunque va a ser inevitable que estén eufóricas, que es como tienen que estar”.

La preparación, ha explicado el entrenador del equipo, ha sido muy buena. “Creemos que estamos preparadas. Nuestro objetivo va a ser intentar llegar al último día con opciones de ganar, y si es jugando la final, mejor todavía. Sabemos que la realidad del campeonato nos puede poner en cualquier lugar, pero nuestro objetivo es el más ambicioso posible”.

Por último, cuestionado por la edición anterior del Campeonato de España Infantil femenino, conquistado por el Unicaja Andalucía con Pérez de los Reyes como entrenador de aquel equipo, el técnico ha recordado que fue “una experiencia chulísima, divertidísima, y que nos trae recuerdos geniales a toda la Cantera. Vamos a intentar buscarlo de nuevo”.