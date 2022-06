El hasta ahora jugador del Unicaja Carlos Suárez pasó este viernes por los micrófonos de Radio Marca Málaga para hablar de su etapa de 9 años en el club de Los Guindos, para explicar su salida del club y para analizar cuál puede ser su futuro a partir de la próxima temporada.

Para empezar, Suárez aseguró estar en días de reflexión tras todo lo que ha pasado estas últimas semanas. «Estoy entrenando, recuperándome de la lesión que tuve, que ya ha cicatrizado el músculo. Ahora volviendo a la readaptación al baloncesto. Organizando mi boda también, que eso conlleva trabajo. Ese contrato es el que dura para toda la vida».

El excapitán cajista reconoció que le hubiera gustado poder despedirse jugando sobre la pista: «Me hubiera gustado en el campo, con los aficionados. Es cierto que ha sido una temporada complicada para mí, donde no he tenido tantos minutos y con un rol más secundario. No conseguimos los resultados que esperaba el club: meternos en la Copa del Rey, playoffs y llegar a la Final Four de la BCL. Ha sido un año para olvidar. Esperemos que con este nuevo ciclo, el Unicaja pueda volver con nuevos jugadores al lugar que se merece».

El jugador no está sorprendido por su desvinculación. «Yo tenía un año mas de contrato y el club tenía una opción de corte. Juanma me lo comunicó dos o tres días antes de la rueda de prensa. Más o menos te lo esperas por la temporada que ha sido. El club veía con buenos ojos que no siguiera, normal, esto es un negocio y una empresa. Sí me hubiera gustado seguir claro porque quería acabar mi carrera en el Unicaja, pero no voy a reprochar nada al club porque me lo ha dado todo. He tenido la suerte de estar en tres clubes históricos: Estudiantes, Real Madrid y Unicaja. Tengo que estar agradecido a todos ellos».

De lo que sí está muy contento es del acto de despedida que organizó el club, en el que Carlos leyó una emotiva carta de despedida. «Fue complicado porque lo practicas varias veces. A la hora de la verdad todo es diferente: nervios, las emociones, etc. No es lo mismo que ponerte delante de un espejo. Y más que delante estaban periodistas, amigos, familiares. Fue muy bonito. Espero que cuando acabe mi carrera, pueda despedirme con los aficionados. Será más espectacular seguro. Ojalá pueda ser como la de Carlos Cabezas, la retirada que sueña cualquier jugador. Me han llegado un montón de mensajes. Mi padre no pudo asistir, tampoco mi hermano, personas que han estado en los malos momentos y han dedicado tanto tiempo en ti».

La pregunta del millón es ¿dónde jugará Carlos Suárez a partir del próximo verano?... «Me gustaría vivir nuevas experiencias: en ACB o fuera de España. Estuve a punto de irme fuera al salir del Real Madrid y es lo que estoy mirando. Está el mercado parado. Entreno para ver cuál es mi próximo destino, pero sobre todo espero ser igual o más feliz en el Unicaja. Procuro mirar a corto plazo. Considero que puedo seguir un año más, y eso esa es mi mentalidad ahora. Me siento con ganas de seguir siendo jugador de baloncesto y volver a ser ese jugador que era hace no mucho. Va a ser muy raro ponerme otra camiseta que no sea la del Unicaja, da igual que sean 36 años. Cuando sales de tu zona de confort, va a ser complicado, al igual que cuando salí de Madrid. Habrá un tiempo de adaptación pero siempre estaré vinculado con Málaga y el club. Intentaré contenerme las emociones si vengo de rival al Carpena. El aficionado siempre ha sido conmigo de diez».

Suárez sabe que se lleva de Málaga el cariño de su afición: «Es lo que me llevo. También el cariño del club, de los dos presidentes que he tenido; tanto Antonio como Eduardo han sido muy cariñosos conmigo. No es fácil estar 9 años en una ciudad como Unicaja, es cierto que en los dos últimos me ha afectado el parón. No solo a mí, a muchos deportistas. El contagio COVID me ha podido afectar. Pero me voy contento con la cabeza bien alta, y de haber dado todo de mí, sobre todo el título de Eurocup que conseguimos en Valencia».

El madrileño también habló del mercado de fichajes y de los primeros nombres que se asocian al futuro de los verdes, como son Ángel Delgado y Jayson Granger, excompañero del madrileño en el conjunto cajista. «Es verdad que si se concretan esas dos operaciones, me parecen un gran acierto del club. Son dos nombres que no están mal la verdad. Jayson ya lo conocemos. No está teniendo tantos minutos pero cuando juega, el equipo va para arriba. Y Delgado es un jugador con mucha hambre, que no necesita tanto el balón en las manos, un gran reboteador». El ala-pívot cree que el equipo ha echado de menos este curso recién terminado «gente más aguerrida y con capacidad de brega. Nos ha faltado físico en el sentido de más defensora y especialista. Teníamos demasiados jugadores anotadores, similares. Un grupo de buenos jugadores que en equipo no lo éramos tanto. Creo que ficharán gente que no metan tantos puntos», concluyó.