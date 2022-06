Ibon Navarro sube la apuesta: "Vamos a fichar 9 ó 10 jugadores"

Ibon Navarro ya está de vuelta en casa con su familia en Andorra. Pegado todo el día al teléfono, trabaja desde la distancia, mano a mano con Juanma Rodríguez, en la configuración del próximo proyecto del Unicaja 2022/2023. El técnico vasco se pasó por el canal de YouTube del periodista vasco Sergio Vegas para hablar del verano intenso que le espera al Unicaja y aseguró que el equipo "hará 9 ó 10 fichajes", lo que supone aumentar el número de refuerzos previsto respecto a los 8 que había verbalizado el presidente Antonio Jesús López Nieto semanas atrás.

Es verdad que Navarro no dio pistas ni nombres, más que nada porque no hay ninguna operación avanzada, pero de sus palabras hay que deducir que ninguno de los jugadores que acaban contrato van a renovar y que de los cuatro que están con contrato, al menos uno tampoco va a estar en la plantilla del próximo curso. Son cuentas puramente matemáticas: Si vienen 9-10 y hay 4 con contrato en vigor... pues eso, que no cabe nadie más.

"La situación del mercado ahora es que todos los jugadores creen que van a jugar la Euroliga. Es complicado que ahora alguien firme, también sus agentes les dicen que tienen esa opción abierta. Sí que tenemos cosas abiertas pero no se puede cerrar nada. Tenemos mucho trabajo porque hay que hacer nueve o diez fichajes", desveló.

"Iniciar un proyecto y que aciertes en todos los fichajes es muy difícil. Si lo haces, la temporada va a ir muy bien. Los equipos crecen moviendo pocas piezas. Nosotros vamos a necesitar varios años. Por con la capacidad que tiene Unicaja de fichar, las posibilidades de reducir esos plazos son mayores. Tenemos la suerte de tener más margen que otros equipos", aseguró.

Respecto al tipo de plantilla que quiere Navarro para reflotar la nave verde y morada, Ibon explicó cuál es su idea: "Todos estamos yendo a una línea de equipos físicos, versátiles, atléticos, jugadores interiores que sean resolutivos y puedan cambiar el partido desde la defensa. Esa es la idea general".

El técnico incidió en que hay que recuperar la identidad perdida del Unicaja que fue campeón hace ya década y media. "Se han perdido referentes en el club. En su día todos nos acordamos de Marcus Brown, Dani Santiago, Berni, Cabezas, Jorge Garbajosa, Walter Herrmann... son jugadores que todos reconocían de ser de Unicaja, y que eran portadores de ese equipo campeón. Ese sentimiento se ha perdido, el único que lo mantiene es Alberto Díaz. Es una cosa que hay que recuperar. Sí que creo que Carlos y Berni deben participar en renacer esa historia como embajadores del club: que la gente entienda lo que fue Unicaja y lo que tiene que volver a ser", finalizó.