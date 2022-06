Nick Caner-Medley ha anunciado este viernes en sus redes sociales su retirada del baloncesto profesional, después de pasar sus dos últimos años en Francia. El ala-pívot estadounidense vistió la camiseta del Unicaja durante la temporada 13-14, la primera campaña del proyecto de Joan Plaza en la Costa del Sol. Jugó en el Martín Carpena 57 partidos en tres competiciones (Liga Endesa, Euroliga y Copa del Rey) con una media de 11.5 puntos, 5.2 rebotes y 12.7 de valoración, a pesar de sus problemas físicos.

Más allá de su estancia en Málaga, pasó por Estados Unidos, Alemania, Israel, Rusia, Francia, Japón y tuvo una dilatada carrera en España, donde vistió las camisetas de Gran Canaria, Coosur Betis, Movistar Estudiantes y Valencia, además de la cajista.

Esta fue la despedida de Caner-Medley:

"Uno de mis primeros recuerdos que tienen que ver con el baloncesto es viajar con mi madre a Costa Rica durante unas vacaciones de niño y quedarme viendo cómo jugaban. Sin ningún tipo de criterio, simplemente necesitaba un balón en mis manos para jugar con él y estuve así durante días. Durante esos días y durante el resto de mi carrera tuve la guía de mi padre, mi inspiración y mi héroe, y él introdujo el amor y la pasión por el baloncesto que me ha acompañado hasta el día de hoy.

Hoy me retiro del baloncesto tras una carrera de 16 años. En este momento comparto la noticia con una mezcla de gratitud y emoción. Estoy agradecido por el increíble apoyo que he recibido de muchos de vosotros, agradecidos por los compañeros y entrenadores que me ayudaron a ser un ganador. Agradecido por el amor incondicional de mi familia, mi madre y mi padre, mi hermano Patrick… ¡Vosotros sois mi corazón!

Estoy agradecido por las derrotas, ellas hicieron que la sensación de ganar fuese incluso mejor. Gracias a los que dudaron, vosotros me hicisteis apreciar la gratitud del equipo de Caner-Medleys que me acompañaban.

Gracias a mi increíble esposa por haber sido mi roca durante este tiempo y a mi pequeña Jade. Si en algún momento mi pequeña mira atrás y dice: 'Oye, papá, he oído que fuiste un buen jugador un día', es por eso que he estado trabajando todo este tiempo.

Los recuerdos de toda la vida me han hecho amar este deporte y quiero dejaros con esto:

'Que la medida de la grandeza de uno no esté en lo que se gana entre líneas, sino en lo que se le devuelve'".