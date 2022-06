Unicaja: Sprint final por una plaza en la BCL

Uno de los momentos más importantes de la temporada del Unicaja, sin haber empezado aún lo puramente deportivo, está a punto de llegar: Saber si se va a jugar la Basketball Champions League 22/23 o no. Mientras no hay ninguna decisión que haya trascendido por parte de los organismos oficiales, en Los Guindos siguen peleando en los despachos por conseguir una plaza en la primera competición de la FIBA para la próxima temporada, tras no lograrla en la pista después de una temporada nefasta. Así que el principal reto tiene marcado en rojo una fecha clave: Viernes 17 de junio.

De Europa depende todo: la fecha del inicio de la pretemporada por si se juega la Fase Previa (una opción que no se puede descartar), la campaña de abonados y, aún más importante, los fichajes. Porque sí, son muchos los jugadores con los que la dirección deportiva ha tenido contactos, pero ellos mismos han querido saber qué competición europea van a jugar los malagueños para venir o no. Y eso ha frenado algunas operaciones. Lo cierto es que la cuenta atrás definitiva por la BCL ya ha empezado. El Unicaja y el resto de los equipos que quieran competir en la Basketball Champions League tienen como fecha límite el 17 de junio para solicitar una plaza en el torneo de la FIBA. El club costasoleño ya lo habrá hecho o estará por hacer ese trámite, pero su situación es muy complicada al tener por delante a cuatro equipos españoles, además del Breogán, que también quedó por delante de los cajistas en la Liga, pero igual que el Unicaja sin cumplir los requisitos que pide la FIBA de acabar entre los 10 primeros de la clasificación (los lucenses fueron undécimos), por lo que no tiene plaza para la Champions. Baxi Manresa, Lenovo Tenerife, Bilbao Basket y UCAM Murcia tienen garantizado su hueco por la clasificación en Liga Endesa. El Gran Canaria, aunque aún no lo ha comunicado de forma oficial, jugará la Eurocup otra temporada más. La FIBA ya anunció hace algunas semanas que los equipos rusos y bielorrusos no participarán en ninguna competición. Además, los clubes ucranianos tampoco han confirmado por el momento que vayan a jugar. Por lo que, en caso de haber un quinto equipo español, la invitación será para quién la FIBA quiera del resto de equipos de la ACB, independientemente del puesto logrado en la Liga. Será para quien la FIBA quiera entre todos los que no han conseguido el objetivo por la vía deportiva. Podría ser para Breogán igual que para el Unicaja... o para el Zaragoza o para el Betis. Y esa es la lucha en la que están los de Los Guindos. En caso de que la invitación fuera concedida a los cajistas, otra duda es saber si será vía directa o a través de la Fase Previa. Sería un mal menor si se compara con la opción de jugar la Europe Cup, la segunda competición de la FIBA. Habrá que esperar hasta el 17 de junio, la primera fecha clave en la BCL para pedir la participación. Aunque el día más importante será el jueves 23, cuando todos los equipos se reúnan en una asamblea para tomar una decisión final y conocer el nombre de los participantes en la máxima competición europea de la FIBA. El Unicaja sabrá entonces si jugará la primera competición de la FIBA, los partidos que va a poder incluir en los abonos, podrá calcular la fecha de inicio de la pretemporada y negociará con los jugadores sabiendo su hoja de ruta en Europa. Es evidente que estamos ante una semana en la que se empezarán a tomar decisiones de mucho calado. La postemporada entra en una fase más animada. Los aficionados están ávidos de conocer los fichajes. Pero en el club la prioridad ahora es lograr de manera oficial el billete para la competición europea. Se avecinan emociones fuertes.