Horas claves para el futuro de Yannick Nzosa

El futuro de Yannick Nzosa entra este domingo en horas cruciales. El todavía jugador del Unicaja tiene para decidir hasta este lunes 13 de junio si su aventura en el Draft de la NBA continúa o no, un movimiento que la Liga estadounidense solo permite utilizar una vez. Por lo que si lo hace ahora, no podría volver a dar un paso atrás en una futura presentación. No obstante, las conversaciones y los entrenamientos entre el congoleño y las distintas franquicias han sido constantes en los últimos días.

Tras acabar la temporada con el Unicaja, Yannick Nzosa se marchó a Estados Unidos con su agencia para tratar de remontar posiciones en el Draft del próximo 23 de junio. Su rendimiento hace dudar a muchos expertos sobre si su elección es una posibilidad real o no. De ahí, que los contactos con los equipos esté siendo casi rutinario. La primera imagen del hasta ahora pívot cajista en Estados Unidos llegó en Los Ángeles en un entrenamiento junto a la estrella Paul George. Unos días más tarde, se supo a través de las redes sociales que iba a ejercitarse con Charlotte Hornets, franquicia de Michael Jordan, junto a otros jóvenes del Draft. Sin embargo, el último movimiento público ha sido en Dallas, donde ahora juega Luka Doncic. Quedan poco más de 10 días para que el futuro de Yannick Nzosa pueda dar un vuelco vertiginoso. Que opte o no al Draft se hará oficial en unos días y, a partir de entonces, ya no habrá vuelta atrás. Así que el pívot tendrá que decidir si esperar para dar el salto o seguir formándose en Europa, aunque no sería en el Unicaja, que lo cederá si es que regresa a Europa.