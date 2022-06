Ya es oficial. Yannick Nzosa se presentará al Draft de la NBA del próximo 23 de junio que se celebrará en Nueva York. Este lunes 13 de junio era la fecha límite para dar un posible paso atrás con respecto a la elección en la Liga Estadounidense, pero Jonathan Givony, reputado periodista de ESPN y especializado en NBA, ha hecho público que el pívot del Unicaja se mantendrá de cara a conseguir uno de esos ansiados 60 puestos y que tiene difícil conseguir según los expertos.

A pesar de su mal rendimiento tras la explosión y la ilusión generada en la temporada 20/21, Nzosa ha decidido que este verano dará el salto hacia Estados Unidos, aunque son muchos los condicionantes que ponen como incógnita su futuro en la NBA y es que las predicciones sobre su elección no son excesivamente optimistas con el futuro del congoleño en el Draft.

El escenario más optimista sitúa a Yannick Nzosa entre el puesto 46 y el 50 cuando hace menos de un año llegó a estar en la cuarta posición convirtiéndose en la mayor promesa no estadounidense. Sin embargo, son muchos los que no lo sitúan dentro de los 60 elegidos en el Draft. Ahora bien. Esto no significaría que no pudiera jugar esta próxima temporada, sino que negociaría el contrato libremente con cada franquicia y no el que tiene estimado según la posición en la que salga elegido.

Que consiga un puesto en el Draft tampoco conduce a que el todavía pívot del Unicaja vaya a tener un hueco en algún equipo estadounidense. Lo más probable es alguna franquicia estadounidense, en caso de elección, decida que se desarrolle en la G-League para continuar una progresión que ha llegado más frenada de lo que se esperaba a la NBA. Sí que le auguran un gran futuro en defensa, pero los equipos tienen más dudas sobre lo que puede aportar en ataque. Por lo que son muchos los escenarios que se contemplan con Nzosa. Lo que está claro es que su salida del Unicaja con dirección a Estados Unidos implica una cláusula de rescisión de 850.000 euros.

En las últimas semanas ha incrementado sus contactos con las distintas franquicias, más allá de los entrenamientos privados en los que haya participado. Entrenó en Los Ángeles con Paul George, estrella de los Clippers. Unos días más tarde, se supo a través de las redes sociales que iba a ejercitarse con Charlotte Hornets, franquicia de Michael Jordan, junto a otros jóvenes del Draft. Mientras que sus últimos movimientos públicos vinieron desde Dallas.

Así que Yannick Nzosa ha decidido que se mantendrá como elegible y lo apuesta todo al Draft de la NBA. El paso ya lo ha dado. Solo falta esperar a que llegue el próximo 23 de junio para ver si sale elegido entre los 60 primeros puestos y cuál es la franquicia donde el todavía pívot cajista comenzará a construir su futuro en Estados Unidos.